Islak mendilden akıllı saat kullanımına: Bu 4 alışkanlık fark etmeden size zarar verebilir!

Antrenmanları ve kalp atış hızlarını da takip edebilirler. Sorun bu araçların, yürüme veya ev işleri gibi daha düşük enerji harcaması düzeylerini ölçmede hatalı olmasıdır.

Ancak bu onların işe yaramaz olduğu anlamına gelmez. Aslında sizi sağlıklı kalmanız ve daha fazla hareket etmeniz için motive edebilirler. Ancak onların verilerine her zaman ihtiyatla yaklaşmalısınız.