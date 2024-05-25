77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes şehrinde bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivalinin ödül töreni gerçekleştirildi
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Karla Sofía Gascón (fotoğrafta), "Emilia Perez" adlı filmdeki performansıyla "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görülerek ödülüyle kırmızı halıda poz verdi.
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"Kısa Film Altın Palmiye" ödülünü kazanan Nebojsa Slijepcevic (solda) photocall etkinliğine katılarak ödülüyle poz verdi.
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Jacques Audiard (solda), "Emilia Perez" adlı filmle "Jüri Ödülü"nü kazanarak poz verirken, Karla Sofía Gascón (sağda), aynı filmdeki performansıyla "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görülerek poz verdi.
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Amerikalı yönetmen George Lucas Onursal Palme dOr ödülüne layık görülerek poz verdi.
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Sean Baker, "Anora" adlı filmle "Altın Palmiye" ödülünü alarak poz verdi.
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Coralie Fargeat, "The Substance" adlı filmle "En İyi Senaryo" ödülünü alarak, kırmızı halıda poz verdi.
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You Qiao Yin ve Chiang Wei Liang, "Mongrel" adlı filmle "Özel Bahsetme Palme dOr" ödülünü alarak kırmızı halıda poz verdi.