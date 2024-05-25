Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Sinema 77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

        Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes şehrinde bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivalinin ödül töreni gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 22:49 Güncelleme: 25.05.2024 - 22:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Karla Sofía Gascón (fotoğrafta), "Emilia Perez" adlı filmdeki performansıyla "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görülerek ödülüyle kırmızı halıda poz verdi.

        • 2

          "Kısa Film Altın Palmiye" ödülünü kazanan Nebojsa Slijepcevic (solda) photocall etkinliğine katılarak ödülüyle poz verdi.

        • 3

          Jacques Audiard (solda), "Emilia Perez" adlı filmle "Jüri Ödülü"nü kazanarak poz verirken, Karla Sofía Gascón (sağda), aynı filmdeki performansıyla "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görülerek poz verdi.

        • 4

          Amerikalı yönetmen George Lucas Onursal Palme dOr ödülüne layık görülerek poz verdi.

        • 5

          Sean Baker, "Anora" adlı filmle "Altın Palmiye" ödülünü alarak poz verdi.

        • 6

          Coralie Fargeat, "The Substance" adlı filmle "En İyi Senaryo" ödülünü alarak, kırmızı halıda poz verdi.

        • 7

          You Qiao Yin ve Chiang Wei Liang, "Mongrel" adlı filmle "Özel Bahsetme Palme dOr" ödülünü alarak kırmızı halıda poz verdi.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adana'da yol verme kavgası!
        Adana'da yol verme kavgası!
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Şanlıurfa'da sel! Her şey yarım saatte oldu
        Şanlıurfa'da sel! Her şey yarım saatte oldu
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        Bahar Candan hastaneye kaldırıldı
        Bahar Candan hastaneye kaldırıldı
        İbrahim Hatipoğlu, Habertürk'e konuştu
        İbrahim Hatipoğlu, Habertürk'e konuştu
        Firari sanığı, jandarma saklandığı evde yakalandı
        Firari sanığı, jandarma saklandığı evde yakalandı
        İsrail: Müzakerelere haftaya devam edilecek
        İsrail: Müzakerelere haftaya devam edilecek
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        4 çocuk annesi Burcu'yu katletmişti! Cezaevinde feci son!
        4 çocuk annesi Burcu'yu katletmişti! Cezaevinde feci son!
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        Kaygan zeminde balıkçı dükkanına çarptı
        Kaygan zeminde balıkçı dükkanına çarptı
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        Günde üç fincan kahve önerisi!
        Günde üç fincan kahve önerisi!
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        "Bu duygu bambaşka"
        "Bu duygu bambaşka"
        Habertürk Anasayfa