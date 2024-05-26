Ekim Mağden'den Türkan Şoray itirafı
'İkinci Bahar' ve 'Kampüsistan' gibi Türk televizyonlarında iz bırakan dizilerde rol alan Ekim Mağden, oyunculuk serüvenini ve şimdilerde neler yaptığını anlattı
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1998 - 2001 yılları arasında yayınlanan ve Türkan Şoray ile Şener Şen'in başrollerinde rol aldığı 'İkinci Bahar' dizisi Türk televizyonlarının kült yapımlarından biri.
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Dizide, Gaziantepli kebap üstadı 'Ali Haydar' (Şener Şen) ile 'Hanım' (Türkan Şoray) adlı işe ihtiyacı olan iki çocuklu dul bir kadının hayat mücadelesi anlatılıyordu. 'Ali Haydar' ile 'Hanım'ın her türlü zorluk karşısında hem iş hayatında ve hem de aşkta 'İkinci Bahar'ı yaşamaya başlamalarının hikâyesi seyicilerde iz bıraktı.
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'İkinci Bahar' pek çok oyuncuya şöhret kapısını araladı. Ozan Güven, Ali Atay, Nurgül Yeşilçay ve Özgü Namal, bu yapım ile ekran deneyimlerini yaşadı. Dizinin bir diğer genç oyuncusu ise, 'Sarı Kafa Ömer' karakterini canlandıran Ekim Mağden'di.
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'İkinci Bahar'dan sonra pek çok dizide rol alan ancak eskisi kadar göz önünde olmayan Ekim Mağden ile şimdilerde neler yaptığını konuştuk.
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'SUSAM SOKAĞI'NDA OYNAMIŞ
Ankara'da doğan Ekim Mağden'in oyuncu olmasında ailesinin işi etkili olmuş. Mağden, çocuk yaşlarda başlayan oyuncu olma tutkusunu şöyle anlattı: Babam Anadolu Ajans'ında muhabirlik yaparken aynı zamanda da annemle Ankara Bahçelievler'de video kaset dükkanı açmıştı. 4 yaşından itibaren pek çok filmi izlemeye başladım. Oyuncuları taklit etmeye başladım. Oyunculuk büyüleyici bir şey gibi gelmişti. Şanslı bir çocuktum.
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Komşumuz TRT spikerlerinden Zafer Akyol'du. Beni ilk keşfeden Zafer Ağabey'dir. Beni yüreklendirip, heveslendirmiştir. Benimle bir çocuk gibi değil, arkadaşı gibi karşısına alıp sohbet ederdi. Onun desteğiyle de çocukken 'Susam Sokağı'nın Ankara stüdyosundaki çekimlerinde oyunculuk yaptım.
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11 yaşında ailesiyle İstanbul'a taşınan Ekim Mağden, Cihangir'de yaşadığı dönemde bir ev partisinde Yavuz Turgul ile tanıştığını söyledi. 'İkinci Bahar'ın senaristlerinden olan Turgul'un teklifiyle diziye dâhil olduğunu ifade etti.
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Ünlü oyuncu; "Bir kez okuma provası yaptıktan sonra hemen çekimlere başladık. Pek çok kişi, dizi için saçlarımı boyattığımı düşündü ama Punk'çıydım. Yani öncesinden de saçlarım boyalıydı" dedi.
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Ekim Mağden, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nü 3'üncü sınıfta bırakmış. Ardından da Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro eğitimi almış.
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Ekim Mağden'in, 'İkinci Bahar' dizisinde ilk olarak Ozan Güven’in canlandırdığı 'Ulaş' rolüne hayat vermesi istenmiş. Ancak Türkan Şoray ile ilk sahnesinde yaşadığı heyecan nedeniyle 'Ulaş' rolünü kaybetmiş.
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"TÜRKAN ŞORAY'IN KARŞINDA NUTKUM TUTULDU"
Oyuncu; "İlk dizi deneyimimdi. Türkan Şoray ile sahnem vardı. Benim için unutulmaz bir gündü. Beni, kahvede okey oynarken yakalıyor ve tokadı basıyordu. Türkan Şoray'ın karşısında elim, ayağım titredi. Öyle yaşayarak oynuyordu ki... Adeta nutkum tutuldu, dondum, kaldım. Ne ezberim kaldı, ne de oyunum" diye konuştu.
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İlk 5 bölümü Uğur Yücel'in çektiğini sözlerine ekleyen oyuncu; "Uğur Ağabey, 'Ozan ile daha hızlı ilerleyeceğiz, siz rolleri değiştirin' dedi. Ozan, 'Ulaş' oldu, ben ise 'Ömer'i canlandırdım. Moralim çok bozuldu. Diziden ayrılmak istedim ama Uğur Ağabey bırakmadı beni. Ozan ile beni yemeğe çıkardı. Beni ikna etti" ifadelerini kullandı.
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Hayal kırıklığına uğuradığını ancak yapacak bir şeyin olmadığını söyleyen 45 yaşındaki Ekim Mağden, o dönemlerde Ozan Güven'in kendisinden daha deneyimli olduğunu ve Şehir Tiyatroları'nda sahne aldığını belirtti. Mağden; "Biraz daha zamanımız ve prova yapabilme fırsatımız olsaydı, böyle olmayabilirdi" dedi.
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Ekim Mağden, Şener Şen ile ilgili olarak şunları söyledi: Şener Ağabey, en az rahmetli Özkan (Uğur) Ağabey kadar enerjisi yüksek bir insan. Biz, her gün sette beraber olduğumuz için çok eğlendiğimizi hatırlıyorum. Kendisini bir gün gece kulübüne götürmüştük. Bizle dans edip, insanlar şaşırıp kalmıştı. Aramızda 20 yaş olmasına rağmen inanılmaz bir enerjisi vardı. Çok alçakgönüllü ve mutevazi biri Şener Ağabey.
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Şanslı bir çocukluk geçirdiğini ifade eden oyuncu; "Rahat büyüdüm ve bu yüzden de hırslarım olmadı. Oyuncu olmak için kendimi parçalamadım. 'Yıldız bir oyuncu olayım da kaşem de şu kadar olsun' demedim" ifadelerini kullandı.
Şöhretin hiçbir zaman hoşuna gitmediğini de sözlerine ekleyen Ekim Mağden şunları Aktardı: 'İkinci Bahar' ve 'Kampüsistan' dizilerinde rol aldığım dönemlerde toplu taşıma kullanamıyordum. Hâlâ da araba kullanmam, ehliyetim yok. Şöhret, insanın özgürlüğünü kısıtlayan bir şey.
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11 EYLÜL SALDIRILARINA ŞAHİT OLMUŞ
'İkinci Bahar'da 'Ulaş ve 'Ömer' ABD'ye gitme hayali kurardı. Ekim Mağden, dizi bittikten sonra ABD'ye gitmiş. İki yıl New York'ta yaşamış ve 11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan saldırılar esnasında orada olduğunu söyledi. Yaşananlardan sonra oyuncu, Türkiye'ye dönmüş.
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Ekim Mağden, ardından gençlik dizisi 'Kampüsistan'da rol aldı. Mağden, Kaan Urgancıoğlu, Engin Hepileri, Burak Altay ve Aylin Kontente gibi isimlerle aynı seti paylaştı.
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Ekim Mağden; "Ekibin kimyası çok iyi tutmuştu. İzleyici, samimiyetimizin ve doğallığımızın karşılığını vermişti. Reytinglerimiz çok iyidi. Diziden birçok oyuncu da iyi yerlere geldi" dedi.
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Ekim Mağden; "Sektörden bugünlere taşınan dostluğunuz var mı?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: 'Haziran Gecesi'nde Bartu (Küçükçağlayan) ile rol almıştık. Onunla zaman zaman konuşuruz. Onun dışında Kaan (Urgancıoğlu) ile bir dönem Galata'da komşuyduk. 2012 yılına kadar da Kaan ile görüşüyorduk ama hayat başka yerlere sürüklüyor insanları" diye konuştu.
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Oyunculuğu bırakmadığını söyleyen Ekim Mağden, yapımcıların artık sosyal medyadaki takipçi sayılarını önemsediğini de vurguladı.
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"NE EVİM, NE DE ARABAM VAR"
Dizilerden pek para kazanmadığını sözlerine ekleyen Ekim Mağden; "Şöyle bir adaletsizlik oluyor. Yıldız oyuncular yapımcıyla ortak oluyorlar. Başrolün kazandığının 10'da 1'ini bile kazanamıyorsunuz. Tasarruf edebilecek bir para kazanmadım. Ne evim var, ne de arabam. İstanbul'a geldiğimde ya otelde ya da arkadaşlarımda kalıyorum" şeklinde sözlerini sürdürdü.
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Ekim Mağden, oyunculuğun yanı sıra, editörlük, DJ’lik, işletmecilik ve yaratıcı drama dersleri vererek farklı işler de yapmış. Mağden ayrıca resimle de ilgilendiğini söyleyerek; "Tuval üzerine karışık teknik (mixed media art) kolajlardan oluşan işler yapıyorum. İstanbul Comics and Art Festivali'ndeki karma sergide bu işlerim sergilendi" dedi.
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SİNOP'TA YAŞIYOR
Artık yaşamının büyük kısmını annesinin memleketi olan Sinop'ta geçiren oyuncu; "İşlerim oldukça İstanbul ve Ankara'ya gidip geliyorum. Anneannemde kalma bir evim var burada. İstanbul'da yaşamak artık zor. Fazla kalabalık ve kaos ortamı beni huzursuz ediyor" dedi.
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Ekim Mağden önümüzdeki hafta Sinop'ta da bir oyun sahnelemeye hazırlanıyormuş: Cuma günü ilk kez tek kişilik oyunumu sahneleyeceğim. Franz Kafka'nın yazdığı öykü kitabı 'Bir Akademiye Rapor'dan uyarlama olan oyunum için sahneye çıkacağım. Amacım buradan sonra İstanbul, Ankara ve İzmir'de de oyunumu sahneleyerek turne yapmak istiyorum.
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Ekim Mağden ayrıca, geçtiğimiz şubat ayında, yönetmenliğini İranlı İman Tahsin'in üstlendiği gerilim filmi 'İzliyorlar'da rol aldığını belirtti.