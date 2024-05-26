İş yerine ses bombalı saldırı

İş yeri sahibinin eşi Yonca Türkmen, “Eşim bombayı attıklarında içerideydi, eşim ölüyordu. Bombayı attıklarında yere yattı. Lütfen bulun artık, sesimizi duysunlar. Biz burada duramıyoruz, tehdit altındayız. Devletimize rica ediyorum, peşlerine düşsün ve bulsunlar. Arabamız, dükkanımız, canımızdan oluyoruz. Burada bir kişi ölebilirdi. Ölünce mi peşine düşülecek? Daha önce de arabamı, yandaki tekel bayisini kurşunladılar. Biz kim olduklarını bilmiyoruz, maskeyi takıyorlar geliyorlar bize bomba fırlatıyorlar. Burası Teksas oldu. Çoluk çocuk da ölebilirdi. Yaralanan müşterimdi şu an hastanede, durumundan haberimiz yok. Lütfen sesimizi duyun, biz burada ölebiliriz" şeklinde konuştu.