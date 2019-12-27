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20.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneğinin (TÜSİAD) 41. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Şu anda otomotiv sektörü içinde olan babalar burada. Bu işi halledin. Bir araya gelerek mi yaparsınız, yok ben bunu kendim de yaparım mı dersiniz. Nasıl arzu ederseniz. Artık yapalım. Türkiye'ye ve Türk'e bu yakışır. Bunu yapmamız lazım" dedi.
26.09.2011 - Türk Traktörün 600 bininci traktörünün banttan indirilmesi töreninde açıklamalarda bulunan Başbakan Erdoğan, "Bu pazara artık yerli bir otomobil yakışır. Yarım asırdan fazla süredir faaliyette bulunduğumuz bu sektörde artık kendimize bir model oluşturmanın vakti gelmiştir. Bu işe girecek bir babayiğit vardır" diye konuştu.
22.05.2014 - Ford Yeniköy Fabrikası açılış töreninde konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Yerli otomobil markası konusunda ısrarım var. Türkiye artık yerli otomobil markasını üretebilecek duruma gelmiştir" dedi.
20.10.2015 - Yerli otomobil geliştirme çalışmaları kapsamında Saab ile işbirliğine gidildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Saab 9-3'e ait sedan, vagon, coupe, SUV modellerinin fikri mülkiyet hakları için 40 milyon euro ödendiğini açıkladı. Bakan Işık, Saab'ın otomotivdeki ekibinin yerli otomobili geliştirme çalışmaları sırasında TÜBİTAK'a yardımcı olacağını söyledi.
18.05.2017 - TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yerli otomobil konusunda arzu ettiğimiz neticeye ulaşamamış olmaktan üzüntü duyuyorum. Kendi pazarımızın, ihracat potansiyelimizin ve bu alandaki birikimimizin büyüklüğü ortada iken böyle bir adım atılmaması çok düşündürücüdür. TÜSİAD üyelerinden bu konuda cesaretli bir atılım bekliyorum. Eğer şu salondan bir babayiğit çıkartamıyorsak dükkanı kapatıp gitmemiz lazım" dedi.
24.05.2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu'na katıldı. Erdoğan, "Montajcılık bu millete yakışmıyor. Gelin yüzde yüz yerli otomobilin 'made in Turkey' olarak çıkartalım" ifadesini kullandı.
02.11.2017 - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Türkiye'nin otomobilini üretecek '5 babayiğit' kamuoyuna duyuruldu. İmzalanan protokolle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu kurdu.
02.06.2018 - Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (TOGG) kuruluşu tamamlandı. Yerli otomobil için kurulan şirkette Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding'in payları yüzde 19'ar, TOBB'un payı ise yüzde 5 oldu. Bosch'ta üst düzey yöneticilik yapan Gürcan Karakaş, TOGG CEO'su olarak atandı
05.08.2019 - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıkoğlu ve Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile bir araya gelerek, yerli otomobilin ilk prototip modelini inceledi.
30.09.2019 - Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG),Gebze'de yer alan Bilişim Vadisi'ne taşındı.
20.12.2019 - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG'un geliştirdiği yerli otomobilin önünde poz verdi. Bakan Varank'ın paylaşımı ile, yerli otomobil ilk kez görüldü.
26.12.2019 - TOGG, sosyal medya hesabından yerli otomobilin çeşitli detaylarını gösteren fotoğraflar paylaştı. Resmi tanıtımdan bir gün önce paylaşılan fotoğrafta, otomobilin iç mekanı hakkında ipuçları verildi.
27.12.2019 - Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği yerli otomobil projesinde ön gösterim araçlar, Bilişim Vadisi'nde düzenlenen etkinlik ile kamuoyuna tanıtıldı.
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