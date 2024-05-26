Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çalıştığı yerden yaklaşık 1 milyon lira çaldı! - Güncel haberler

        Çalıştığı yerden yaklaşık 1 milyon lira çaldı!

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir kuyumcu dükkanının kasasından yaklaşık 8 aydır eksik para çıkıyordu. Güvenlik kameralarını inceleyen kişi, kasadan düzenli olarak para çalan kişinin çalışanı olduğunu belirledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 00:07 Güncelleme: 26.05.2024 - 00:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çalıştığı yeri soydu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Numune Evler Mahallesi'nde kuyumcu dükkanı işleten Ufuk Aydın, yaklaşık 8 aydır kasasında çıkan eksik paradan dolayı iş yerindeki güvenlik kameralarını arttırdı.

        Aydın, incelediği güvenlik kameralarından, kasadan düzenli olarak para çalan kişinin çalışanı Hüseyin G. olduğunu belirledi.

        Aydın'ın durumu polise bildirmesi üzerine Hüseyin G. iş yerinde gözaltına alındı.

        Ekipler, iş yerinde yaptığı incelemede, Hüseyin G'ye ait bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

        Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hüseyin G. hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

        Yıllarca bir arkadaş gördüğü çalışanının yaptığı hırsızlık yüzünden üzüntü duyduğunu dile getiren Aydın, zararının yaklaşık 1 milyon lira olduğunu belirtti.

        Öte yandan, hırsızlık ve Hüseyin G'nin gözaltına alınması, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Hatay
        #hatay haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        Köpeği otomobile bağlayıp sürükledi!
        Köpeği otomobile bağlayıp sürükledi!
        Adana'da yol verme kavgası!
        Adana'da yol verme kavgası!
        İbrahim Hatipoğlu, Habertürk'e konuştu
        İbrahim Hatipoğlu, Habertürk'e konuştu
        Şanlıurfa'da sel! Her şey yarım saatte oldu
        Şanlıurfa'da sel! Her şey yarım saatte oldu
        Mert Hakan Yandaş'a indirim
        Mert Hakan Yandaş'a indirim
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        İsrailliler sokakları doldurdu
        İsrailliler sokakları doldurdu
        Bahar Candan hastaneye kaldırıldı
        Bahar Candan hastaneye kaldırıldı
        Firari sanığı, jandarma saklandığı evde yakalandı
        Firari sanığı, jandarma saklandığı evde yakalandı
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        4 çocuk annesi Burcu'yu katletmişti! Cezaevinde feci son!
        4 çocuk annesi Burcu'yu katletmişti! Cezaevinde feci son!
        Kaygan zeminde balıkçı dükkanına çarptı
        Kaygan zeminde balıkçı dükkanına çarptı
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        "Bu duygu bambaşka"
        "Bu duygu bambaşka"
        Habertürk Anasayfa