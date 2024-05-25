Dolmuş şoförü, tartıştığı 2 kardeşten 1'inin başında şişe kırdı, 1'inin de burnunu kırdı

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Adana'da trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada bir dolmuş şoförü ve iki arkadaşı, otomobildeki aileye saldırdı. Kavgada dolmuş şoförü iki kardeşten birinin kafasında şişe kırarken, diğer kardeşin de burnu kırıldı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralanan aile üyeleri, şikayetçi oldu.

DİKİŞ ATILDI Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilevler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Osman Kozan (52), kardeşi Ömer (45), kız kardeşi Esma Ersöz (48) ve yeğeni Aysure Kozan (6) ile birlikte hasta ziyaretine gitti. Ailenin evlerine dönüş yolunda olduğu otomobili kullanan Osman Kozan, 01 M 0245 plakalı dolmuşun ismi öğrenilemeyen şoförü ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın ardından dolmuş şoförü, Osman Kozan’ın kullandığı otomobile arkadan çarptı. Ardından dolmuştan inen şoför ve iki arkadaşı, Osman Kozan ve kardeşi Ömer Kozan’a saldırdı. Kavga sırasında şoför, Kozan kardeşlerin kafasında şişe kırdı. Osman Kozan bayılırken Ömer Kozan’ın ise burnu kırıldı. Çevredekilerin kavgayı ayırması üzerine dolmuş şoförü ve arkadaşları olay yerinden kaçtı. Ağabey- kardeş ise ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Osman Kozan’ın kafasına ve kulağına dikiş atıldı. REKLAM

'BENİM KAFAMA ŞİŞEYLE VURDULAR' Hastanede basın mensuplarına olayı anlatan Osman Kozan, "Bize küfrettiler. O esnada üstümüze yürüdüler. Üzerimize yürüyünce kavga çıktı. Benim kafama şişeyle vurdular. Şişeyle vurunca ben bayıldım. Şikayetçi olacağız" diye konuştu Ömer Kozan ise yol verme yüzünden tartışmanın kavgaya dönüştüğünü belirterek, "Arabadan bana küfrederek indiler ve saldırdılar. Yanımda kızım, ablam ve ağabeyim vardı. Ailemize saldırdılar. Benim burnumda kırık var. Gerekli mercilere başvurumuzu yaptık. Kendilerinden davacı ve şikayetçiyiz" dedi.