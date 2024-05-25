Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan

Galatasaray Kulübünün 104. dönem yönetiminin belirlendiği olağan seçimli genel kurulda oy sayımı tamamlanırken, Dursun Özbek yeniden başkanlığa seçildi.

Galatasaray Lisesi'nde 2 adaylı gerçekleştirilen genel kurulda 20 sandıkta 4 bin 410 üye oy kullandı. Saat 15.00'te kapanan sandıkların sayımı sona erdi. Başkan adaylarından Dursun Özbek, açıklanan 19. sandıkta 201, son sandıkta 199 oy aldı. Rakibi Süheyl Batum'a ise 19. sandıkta 47, son sandıkta ise 53 oy çıktı.

Yarışı baştan sona önde götüren Dursun Özbek, toplamda 3 bin 343 oyla başkanlığa seçildi.

Seçim yarışındaki diğer aday Süheyl Batum'a ise 955 oy verildi.

Dursun Özbek, aldığı 3343 oyla Ünal Aysal'ı geçerek Galatasaray tarihinde en çok oyla seçilen başkan oldu. Ünal Aysal, 2011 yılında 2998 oy alarak başkan seçilmişti.

Kongrede, resmi olmayan sonuçlara göre sandıkların oy dağılımı şöyle

Not: Tabloya geçersiz oylar dahil edilmemiştir.

Dursun Özbek ve ekibi, olağanüstü bir seçim olmaması halinde 2 yıl sarı-kırmızılı kulübü yönetecek.

Özbek, Batum'a karşı en yüksek farkı, 16. sandıkta yakaladı. Söz konusu sandıkta Özbek'e 208, Batum'a 47 oy çıktı. Fark, 161 oldu.

Dursun Özbek'e en fazla oy 208 ile 16, en az oy ise 124 ile 12. sandıktan çıktı. Süheyl Batum, en fazla oyu 70 ile 3, en az oyu ise 32 ile 2. sandıkta aldı.

EN FAZLA OY ALAN BAŞKAN OLDU

Dursun Özbek, kulüp tarihinde 3 bin oyu geçen ilk başkan oldu.

2011'deki seçimde 2 bin 998 oy alan Ünal Aysal, en fazla oyla seçilen başkan konumundaydı. Bu seçimde Aysal'ı geride bırakan Dursun Özbek, topladığı 3 bin 343 oyla 3 bin oy barajını aşan ilk başkan olmayı başardı.

DURSUN ÖZBEK: YAŞASIN GALATASARAY

Genel kurulun ardından kürsüye çıkarak teşekkür konuşması yapan Dursun Özbek, “Bugün burada Galatasaray’ımızın geleceği için iradesini gösteren üyelerimize, hepsine candan teşekkür ediyorum. Sayın divana, divan başkanına ve uzun saatlerden beridir burada emek veren bütün çalışanlara teşekkür ediyorum. Ekibimde yer alan bu zorlu yolculuğa benimle beraber çıkan tüm arkadaşlarıma ve çalışanlarıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte her zaman yanımda olan sevgili eşime, sevgili kardeşime ve aileme teşekkür ediyorum. Değerli Galatasaraylılar, yarın çok önemli bir maçımız var. Asıl kutlamalarımız yarın olacak. Yarın şampiyon olacağız. İnşallah yarın Galatasaray 24’üncü şampiyonluğunu kazanacak. Sizlerin desteği ile Galatasaray, hepimizin gurur duyduğu daha iyi günlere hep beraber gelecek. Galatasaray’ın ihtiyacı olan birlik ve beraberlik, sevgi iklimi. Hiç bunu akıldan çıkarmayalım. Galatasaray’ı gelecek yüz yıllara taşımanın en büyük faktörü budur. Galatasaray’ın ihtiyacı bu birlik ve beraberliktir. Hepinizden tekrar rica ediyorum. Ne yaparsak yapalım ama sevgiyle yapalım. Yaşasın Galatasaray” şeklinde konuştu.