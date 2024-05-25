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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan! Rekor kırdı

        Galatasaray Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulunda 20 sandık sonucunda toplam 3 bin 343 oy alan Dursun Özbek, yeniden başkanlığa seçildi. Özbek, 3343 oyla Ünal Aysal'ı geçerek Galatasaray tarihinde en çok oyla seçilen başkan oldu. Yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek, "Asıl kutlamalarımız yarın (pazar) olacak. Yarın şampiyon olacağız. İnşallah yarın Galatasaray 24. şampiyonluğunu kazanacak. Sizlerin desteği ile Galatasaray, hepimizin gurur duyduğu daha iyi günlere hep beraber gelecek. Galatasaray'ın ihtiyacı olan birlik ve beraberlik, sevgi iklimi. Galatasaray'ı gelecek yüz yıllara taşımanın en büyük faktörü budur. Ne yaparsak yapalım ama sevgiyle yapalım. Yaşasın Galatasaray" dedi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 25.05.2024 - 09:08 Güncelleme: 25.05.2024 - 21:29
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        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
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        Galatasaray Kulübünün 104. dönem yönetiminin belirlendiği olağan seçimli genel kurulda oy sayımı tamamlanırken, Dursun Özbek yeniden başkanlığa seçildi.

        Galatasaray Lisesi'nde 2 adaylı gerçekleştirilen genel kurulda 20 sandıkta 4 bin 410 üye oy kullandı. Saat 15.00'te kapanan sandıkların sayımı sona erdi. Başkan adaylarından Dursun Özbek, açıklanan 19. sandıkta 201, son sandıkta 199 oy aldı. Rakibi Süheyl Batum'a ise 19. sandıkta 47, son sandıkta ise 53 oy çıktı.

        Yarışı baştan sona önde götüren Dursun Özbek, toplamda 3 bin 343 oyla başkanlığa seçildi.

        Seçim yarışındaki diğer aday Süheyl Batum'a ise 955 oy verildi.

        REKOR KIRDI

        Dursun Özbek, aldığı 3343 oyla Ünal Aysal'ı geçerek Galatasaray tarihinde en çok oyla seçilen başkan oldu. Ünal Aysal, 2011 yılında 2998 oy alarak başkan seçilmişti.

        Kongrede, resmi olmayan sonuçlara göre sandıkların oy dağılımı şöyle

        Sandık Kullanılan oy Özbek Batum
        1 200 157 36
        2 212 173 32
        3 237 162 70
        4 227 162 61
        5 214 147 61
        6 221 151 63
        7 214 164 45
        8 213 166 42
        9 214 167 42
        10 202 146 47
        11 213 158 53
        12 165 124 35
        13 179 141 36
        14 206 155 49
        15 220 174 44
        16 260 208 47
        17 251 197 48
        18 246 191 44
        19 258 201 47
        20 258 199 53
        Toplam 4410 3343 955

        Not: Tabloya geçersiz oylar dahil edilmemiştir.

        Dursun Özbek ve ekibi, olağanüstü bir seçim olmaması halinde 2 yıl sarı-kırmızılı kulübü yönetecek.

        2026'daki olağan seçimli genel kurula kadar görevde kalacak Özbek'in yönetim listesi şu isimlerden oluşuyor:

        Asil: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

        Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.

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        Dursun Özbek, kurulan 20 sandığın tamamında ipi önde göğüsledi.

        Sarı-kırmızılı kulübün mevcut başkanı Özbek, Süheyl Batum ile girdiği seçim yarışında tüm sandıklardan farklı şekilde önde çıkmayı başardı.

        Özbek, Batum'a karşı en yüksek farkı, 16. sandıkta yakaladı. Söz konusu sandıkta Özbek'e 208, Batum'a 47 oy çıktı. Fark, 161 oldu.

        Dursun Özbek'e en fazla oy 208 ile 16, en az oy ise 124 ile 12. sandıktan çıktı. Süheyl Batum, en fazla oyu 70 ile 3, en az oyu ise 32 ile 2. sandıkta aldı.

        EN FAZLA OY ALAN BAŞKAN OLDU

        Dursun Özbek, kulüp tarihinde 3 bin oyu geçen ilk başkan oldu.

        2011'deki seçimde 2 bin 998 oy alan Ünal Aysal, en fazla oyla seçilen başkan konumundaydı. Bu seçimde Aysal'ı geride bırakan Dursun Özbek, topladığı 3 bin 343 oyla 3 bin oy barajını aşan ilk başkan olmayı başardı.

        DURSUN ÖZBEK: YAŞASIN GALATASARAY

        Genel kurulun ardından kürsüye çıkarak teşekkür konuşması yapan Dursun Özbek, “Bugün burada Galatasaray’ımızın geleceği için iradesini gösteren üyelerimize, hepsine candan teşekkür ediyorum. Sayın divana, divan başkanına ve uzun saatlerden beridir burada emek veren bütün çalışanlara teşekkür ediyorum. Ekibimde yer alan bu zorlu yolculuğa benimle beraber çıkan tüm arkadaşlarıma ve çalışanlarıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte her zaman yanımda olan sevgili eşime, sevgili kardeşime ve aileme teşekkür ediyorum. Değerli Galatasaraylılar, yarın çok önemli bir maçımız var. Asıl kutlamalarımız yarın olacak. Yarın şampiyon olacağız. İnşallah yarın Galatasaray 24’üncü şampiyonluğunu kazanacak. Sizlerin desteği ile Galatasaray, hepimizin gurur duyduğu daha iyi günlere hep beraber gelecek. Galatasaray’ın ihtiyacı olan birlik ve beraberlik, sevgi iklimi. Hiç bunu akıldan çıkarmayalım. Galatasaray’ı gelecek yüz yıllara taşımanın en büyük faktörü budur. Galatasaray’ın ihtiyacı bu birlik ve beraberliktir. Hepinizden tekrar rica ediyorum. Ne yaparsak yapalım ama sevgiyle yapalım. Yaşasın Galatasaray” şeklinde konuştu.

        Konuşmasının ardından başkan Dursun Özbek, yeni yönetimde yer alan kişileri ve kurul üyelerini sahneye davet etti. Burada konuşmasına devam eden Özbek, “Bildiğiniz gibi her seçimden sonra geleneksel olarak cemiyetimize gidiyoruz. Şimdi orada buluşmak üzere hepinize katkılarınız için teşekkür ediyorum. Asıl kutlamamızı yarın yapacağız değerli Galatasaraylılar. Yarın çok önemli bir maçımız var. Dolayısıyla konsantre vaziyetteyiz. Konsantrasyonu bozmadan bu güzel geceyi böylece kutlayalım” diyerek sözlerini noktaladı.

        BATUM'DAN TEBRİK

        Galatasaray Olağan Seçim Genel Kurulu, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleşiyor. Saat 15.00'de başlayan oy sayma işlemi devam ederken, 12. sandık sonunda Dursun Özbek 1877, Süheyl Batum da 587 oy aldı. Kesin sonuçların açıklanmamasına rağmen başkan adaylarından örnek davranış geldi. Batum, Özbek'in yanına giderek seçimi kazanmasından dolayı kendisini kutladı.

        BATUM: BU SEÇİMLERİN KAZANANI HER ZAMANKİ GİBİ GALATASARAY OLDU

        Süheyl Batum, seçimin demokrasi şöleni halinde geçtiğini belirterek kazananın Galatasaray Kulübü olduğunu söyledi.

        Dursun Özbek'in seçimi kazanmasının kesinleşmesiyle kürsüye gelen Batum, "Her zaman olduğu gibi demokratik, şölen havası içinde, hiçbir başka kurumun bu kadarını başaramayacağı bir seçim yaptık. Bu seçimlerin kazananı her zamanki gibi Galatasaray oldu. Başta bu seçimin bu kadar demokratik bir şölen havası içinde geçmesini sağlayan divan heyetine, eski yönetime yürekten teşekkür ediyorum. Bu seçim, yarınki zaferimize bir ön olacaktır. Hep beraber 24. şampiyonluğumuzu yaşayacağız. Bu şölen havasında demokrasiyi uygulayan bir kulüpten bütün camialar korksun. Biz Galatasarayız. Kimseye benzemeyiz." ifadelerini kullandı.

        Başkan Dursun Özbek ise, "Galatasaray'a yakışan demokratik bir seçim olmuştur. Süheyl kardeşime de bu demokrasiye verdiği destekten dolayı teşekkür ederim. Burada kaybeden yoktur. Bir kurum kazanmıştır. O da Galatasaray'dır." diye konuştu.

        GALATASARAY'IN BAŞKANLARI

        Sarı-kırmızılı kulübün 119 yıllık tarihindeki 103 yönetim döneminde 38 başkan görev yaptı.

        Kulüp tarihindeki yönetim dönemlerine göre başkanlar şöyle:

        Dönem Başkan
        1905-18, 1925 Ali Sami Yen
        1919-22, 1934 Refik Cevdet Kalpakçıoğlu
        1922-24, 1950-52 Yusuf Ziya Öniş
        1925 Ali Haydar Şekip
        1926 Ahmet Robenson
        1927 Adnan İbrahim Pirioğlu
        1928-29 Necmettin Sadak
        1929-30 Abidin Daver
        1930-31, 1933 Ahmet Kara
        1931-32 Tahir Kevkep
        1932-33, 1933-34 Ali Haydar Barşal
        1933 Fethi İsfendiyaroğlu
        1934-36 Ethem Menemencioğlu
        1936-37 Saim Gogen
        1937-39, 1944 Sedat Ziya Kantoğlu
        1939 Nizan Nuri
        1939 Adnan Akıska
        1940-42 Tevfik Ali Çınar
        1942-43 Osman Dardağan
        1944-46 Muslihittin Peykoğlu
        1946-50, 1965-68 Suphi Batur
        1953, 1962-64 Ulvi Yenal
        1954-56, 1960-62 Refik Selimoğlu
        1957-59 Sadık Giz
        1969-73, 1975-79 Selahattin Beyazıt
        1973-75 Prof. Dr. Mustafa Pekin
        1979-84, 1984-86 Prof. Dr. Ali Uras
        1986-88, 1988-90 Dr. Ali Tanrıyar
        1990-92, 1992-96 Alp Yalman
        1996-2001 Faruk Süren
        2001-02 Mehmet Cansun
        2002-08 Özhan Canaydın
        2008-11 Adnan Polat
        2011-14 Ünal Aysal
        2014-15 Prof. Dr. Duygun Yarsuvat
        2018-21 Mustafa Cengiz
        2021-22 Burak Elmas
        2015-18, 2022-24 Dursun Özbek
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