Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan! Rekor kırdı
Galatasaray Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulunda 20 sandık sonucunda toplam 3 bin 343 oy alan Dursun Özbek, yeniden başkanlığa seçildi. Özbek, 3343 oyla Ünal Aysal'ı geçerek Galatasaray tarihinde en çok oyla seçilen başkan oldu. Yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek, "Asıl kutlamalarımız yarın (pazar) olacak. Yarın şampiyon olacağız. İnşallah yarın Galatasaray 24. şampiyonluğunu kazanacak. Sizlerin desteği ile Galatasaray, hepimizin gurur duyduğu daha iyi günlere hep beraber gelecek. Galatasaray'ın ihtiyacı olan birlik ve beraberlik, sevgi iklimi. Galatasaray'ı gelecek yüz yıllara taşımanın en büyük faktörü budur. Ne yaparsak yapalım ama sevgiyle yapalım. Yaşasın Galatasaray" dedi
Galatasaray Kulübünün 104. dönem yönetiminin belirlendiği olağan seçimli genel kurulda oy sayımı tamamlanırken, Dursun Özbek yeniden başkanlığa seçildi.
Galatasaray Lisesi'nde 2 adaylı gerçekleştirilen genel kurulda 20 sandıkta 4 bin 410 üye oy kullandı. Saat 15.00'te kapanan sandıkların sayımı sona erdi. Başkan adaylarından Dursun Özbek, açıklanan 19. sandıkta 201, son sandıkta 199 oy aldı. Rakibi Süheyl Batum'a ise 19. sandıkta 47, son sandıkta ise 53 oy çıktı.
Yarışı baştan sona önde götüren Dursun Özbek, toplamda 3 bin 343 oyla başkanlığa seçildi.
Seçim yarışındaki diğer aday Süheyl Batum'a ise 955 oy verildi.
REKOR KIRDI
Dursun Özbek, aldığı 3343 oyla Ünal Aysal'ı geçerek Galatasaray tarihinde en çok oyla seçilen başkan oldu. Ünal Aysal, 2011 yılında 2998 oy alarak başkan seçilmişti.
Kongrede, resmi olmayan sonuçlara göre sandıkların oy dağılımı şöyle
Not: Tabloya geçersiz oylar dahil edilmemiştir.
Dursun Özbek ve ekibi, olağanüstü bir seçim olmaması halinde 2 yıl sarı-kırmızılı kulübü yönetecek.
2026'daki olağan seçimli genel kurula kadar görevde kalacak Özbek'in yönetim listesi şu isimlerden oluşuyor:
Asil: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan
Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.
Dursun Özbek, kurulan 20 sandığın tamamında ipi önde göğüsledi.
Sarı-kırmızılı kulübün mevcut başkanı Özbek, Süheyl Batum ile girdiği seçim yarışında tüm sandıklardan farklı şekilde önde çıkmayı başardı.
Özbek, Batum'a karşı en yüksek farkı, 16. sandıkta yakaladı. Söz konusu sandıkta Özbek'e 208, Batum'a 47 oy çıktı. Fark, 161 oldu.
Dursun Özbek'e en fazla oy 208 ile 16, en az oy ise 124 ile 12. sandıktan çıktı. Süheyl Batum, en fazla oyu 70 ile 3, en az oyu ise 32 ile 2. sandıkta aldı.
EN FAZLA OY ALAN BAŞKAN OLDU
Dursun Özbek, kulüp tarihinde 3 bin oyu geçen ilk başkan oldu.
2011'deki seçimde 2 bin 998 oy alan Ünal Aysal, en fazla oyla seçilen başkan konumundaydı. Bu seçimde Aysal'ı geride bırakan Dursun Özbek, topladığı 3 bin 343 oyla 3 bin oy barajını aşan ilk başkan olmayı başardı.
DURSUN ÖZBEK: YAŞASIN GALATASARAY
Genel kurulun ardından kürsüye çıkarak teşekkür konuşması yapan Dursun Özbek, “Bugün burada Galatasaray’ımızın geleceği için iradesini gösteren üyelerimize, hepsine candan teşekkür ediyorum. Sayın divana, divan başkanına ve uzun saatlerden beridir burada emek veren bütün çalışanlara teşekkür ediyorum. Ekibimde yer alan bu zorlu yolculuğa benimle beraber çıkan tüm arkadaşlarıma ve çalışanlarıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte her zaman yanımda olan sevgili eşime, sevgili kardeşime ve aileme teşekkür ediyorum. Değerli Galatasaraylılar, yarın çok önemli bir maçımız var. Asıl kutlamalarımız yarın olacak. Yarın şampiyon olacağız. İnşallah yarın Galatasaray 24’üncü şampiyonluğunu kazanacak. Sizlerin desteği ile Galatasaray, hepimizin gurur duyduğu daha iyi günlere hep beraber gelecek. Galatasaray’ın ihtiyacı olan birlik ve beraberlik, sevgi iklimi. Hiç bunu akıldan çıkarmayalım. Galatasaray’ı gelecek yüz yıllara taşımanın en büyük faktörü budur. Galatasaray’ın ihtiyacı bu birlik ve beraberliktir. Hepinizden tekrar rica ediyorum. Ne yaparsak yapalım ama sevgiyle yapalım. Yaşasın Galatasaray” şeklinde konuştu.
Konuşmasının ardından başkan Dursun Özbek, yeni yönetimde yer alan kişileri ve kurul üyelerini sahneye davet etti. Burada konuşmasına devam eden Özbek, “Bildiğiniz gibi her seçimden sonra geleneksel olarak cemiyetimize gidiyoruz. Şimdi orada buluşmak üzere hepinize katkılarınız için teşekkür ediyorum. Asıl kutlamamızı yarın yapacağız değerli Galatasaraylılar. Yarın çok önemli bir maçımız var. Dolayısıyla konsantre vaziyetteyiz. Konsantrasyonu bozmadan bu güzel geceyi böylece kutlayalım” diyerek sözlerini noktaladı.
BATUM'DAN TEBRİK
Galatasaray Olağan Seçim Genel Kurulu, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleşiyor. Saat 15.00'de başlayan oy sayma işlemi devam ederken, 12. sandık sonunda Dursun Özbek 1877, Süheyl Batum da 587 oy aldı. Kesin sonuçların açıklanmamasına rağmen başkan adaylarından örnek davranış geldi. Batum, Özbek'in yanına giderek seçimi kazanmasından dolayı kendisini kutladı.
BATUM: BU SEÇİMLERİN KAZANANI HER ZAMANKİ GİBİ GALATASARAY OLDU
Süheyl Batum, seçimin demokrasi şöleni halinde geçtiğini belirterek kazananın Galatasaray Kulübü olduğunu söyledi.
Dursun Özbek'in seçimi kazanmasının kesinleşmesiyle kürsüye gelen Batum, "Her zaman olduğu gibi demokratik, şölen havası içinde, hiçbir başka kurumun bu kadarını başaramayacağı bir seçim yaptık. Bu seçimlerin kazananı her zamanki gibi Galatasaray oldu. Başta bu seçimin bu kadar demokratik bir şölen havası içinde geçmesini sağlayan divan heyetine, eski yönetime yürekten teşekkür ediyorum. Bu seçim, yarınki zaferimize bir ön olacaktır. Hep beraber 24. şampiyonluğumuzu yaşayacağız. Bu şölen havasında demokrasiyi uygulayan bir kulüpten bütün camialar korksun. Biz Galatasarayız. Kimseye benzemeyiz." ifadelerini kullandı.
Başkan Dursun Özbek ise, "Galatasaray'a yakışan demokratik bir seçim olmuştur. Süheyl kardeşime de bu demokrasiye verdiği destekten dolayı teşekkür ederim. Burada kaybeden yoktur. Bir kurum kazanmıştır. O da Galatasaray'dır." diye konuştu.
GALATASARAY'IN BAŞKANLARI
Sarı-kırmızılı kulübün 119 yıllık tarihindeki 103 yönetim döneminde 38 başkan görev yaptı.
Kulüp tarihindeki yönetim dönemlerine göre başkanlar şöyle: