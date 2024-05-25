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        Haberler Gündem Güvenlik Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET

        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET

        Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı HÜRJET ile uçuş gerçekleştirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 22:14 Güncelleme: 25.05.2024 - 22:14
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          Orgeneral Kadıoğlu, 22 Mayıs'ta Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ni (TUSAŞ) ziyaret etti.

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          Tesislerde incelemelerde bulunan Kadıoğlu, Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı HÜRJET ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

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          Ardından uçuş ekipmanlarını giyen Kadıoğlu, HÜRJET'in kokpitine geçti.

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          İkinci pilot koltuğuna oturan Orgeneral Kadıoğlu, Ankara semalarında test uçuşu gerçekleştirdi.

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