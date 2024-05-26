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        Haberler Gündem Tarlalarından dönen karı kocaya tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Güncel haberler

        Tarlalarından dönen karı kocaya tüfekli saldırı

        Denizli'nin Güney ilçesinde, motosikletleriyle tarladan evlerine dönen 60 yaşındaki Yaşar ile 55 yaşındaki Cennet Akdağlı çiftine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda Cennet yaşamını yitirirken, eşi Yaşar Akdağlı ise yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 01:13 Güncelleme: 26.05.2024 - 01:13
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        Tarlalarından dönen karı kocaya tüfekli saldırı
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        Olay, saat 19.00 sıralarında Üç Eylül Mahallesi Kargılık Küme Evleri'nde meydana geldi. Tarladan evlerine plakası öğrenilemeyen motosikletleriyle dönen Yaşar ve eşi Cennet Akdağlı'ya kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

        Tüfekli saldırıda Akdağlı çifti vurularak kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, karın bölgesinden vurulduğu tespit edilen Cennet Akdağlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Beline isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Yaşar Akdağlı ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Cennet Akdağlı’nın cenazesi, Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Güney Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında; İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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