Şanlıurfa'da sel! Her şey yarım saatte oldu
Şanlıurfa'da arım saat etkili olan yağış nedeniyle sel bastı, o anlar kameralara böyle yansıdı
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Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı.
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Kentte yarım saat etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.
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Geçen yıl yaşanan sel felaketinde tahribat oluşan Akabe Mahallesi Kondu Caddesi, su baskınlarından dolayı ulaşıma kapatıldı.
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Belediye ekipleri ve vatandaşlar, tıkanan rögar ve su kanallarını açmaya çalıştı. Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. İş yeri sahipleri ve vatandaşlar, dükkanlarda temizlik yaptı.
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Sürücüler, yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken trafikte aksamalar yaşandı.
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Taşkınlar nedeniyle sökülen kaldırım ve kilit parke taşları, mahalle aralarındaki bazı yollara zarar verdi.
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