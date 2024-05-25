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        Haberler Gündem Güncel Şanlıurfa'da sel! Her şey yarım saatte oldu

        Şanlıurfa'da sel! Her şey yarım saatte oldu

        Şanlıurfa'da arım saat etkili olan yağış nedeniyle sel bastı, o anlar kameralara böyle yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 21:15 Güncelleme: 25.05.2024 - 21:15
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          Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı.

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          Kentte yarım saat etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

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          Geçen yıl yaşanan sel felaketinde tahribat oluşan Akabe Mahallesi Kondu Caddesi, su baskınlarından dolayı ulaşıma kapatıldı.

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          Belediye ekipleri ve vatandaşlar, tıkanan rögar ve su kanallarını açmaya çalıştı. Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. İş yeri sahipleri ve vatandaşlar, dükkanlarda temizlik yaptı.

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          Sürücüler, yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken trafikte aksamalar yaşandı.

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          Taşkınlar nedeniyle sökülen kaldırım ve kilit parke taşları, mahalle aralarındaki bazı yollara zarar verdi.

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