İbrahim Hatipoğlu, Habertürk'e konuştu: Florya Projesi tartışmaları bitmiştir!

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Galatasaray'da Süheyl Batum'la girdiği seçimde rekor oy alan Dursun Aydın Özbek bir kez daha başkan seçilirken sarı-kırmızılı kulübün yeni yönetim kurulu da netleşti. Daha önce Sportif AŞ'de yönetici olarak görev yapan; yeni dönemde yönetim kurulunda yer alan İbrahim Hatipoğlu, Habertürk'ten Ata Selçuk ve Çağatay Çelik'in sorularını yanıtladı.

"REKOR OY, İLAVE SORUMLULUKLAR YÜKLÜYOR" Galatasaray tarihinde ilk kez 3 bin oy barajının geçilmesini değerlendiren Hatipoğlu, "Son derece mutluyuz. Genel kurulun büyük bir teveccühü ile Sayın Dursun Aydın Özbek başkanlığında biz de yönetim kurulu üyeliğine seçildik. Önümüzde önemli görevlerin olduğu iki yıl var. Hem katılım hem de Dursun Özbek'e gösterilen teveccüh olarak rekor bir oyla seçildik. Bu da bize ilave sorumluluklar yükleyecektir. Galatasaray'ı daha ileriye taşıyacak projeler, sportif başarılar için var gücümüzle çalışacağız." dedi. REKLAM

"FLORYA TARTIŞMALARI SONA ERMİŞTİR" Seçim sürecinde yaşanan Florya Projesi tartışmalarını yorumlayan Hatipoğlu, "Genel kurul tüm tartışmalara son noktayı koydu. Buradaki tartışmaların ne kadar yersiz olduğunu rekor oy ile ispatladı. Dursun Aydın Özbek başkanımızın projelerine ne kadar güvendiğini, genel kurul verdiği oy ile kanıtladı. Tüm tartışmalar bugün itibarıyla sona ermiştir. Başta Florya olmak üzere suni bir tartışma yaratılmıştı. Henüz gerçekleşmemiş bir projeyi gerçekleşmiş gibi göstererek eleştiriler yapıldı. Genel kurul, doğru olmayan iddialara itibar etmediğini gösterdi" ifadelerini kullandı.

BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN NE ZAMAN ÇIKILACAK? Galatasaray'ın öncelikli gündemi olan Bankalar Birliği anlaşmasından çıkış için planlanan yol haritasını anlatan Hatipoğlu, "Mayıs ayının bitimine bir hafta var. Yarın bir şampiyonluk maçımız var, tüm konsantrasyonumuz Konya'da galip gelerek 24. şampiyonluğumuzu ilan etmek. Eğer şartlar müsait olursa ki ben zor görüyorum mayıs ayında projenin hayata geçmesi ve Bankalar Birliği'nden çıkış zor görünüyor. Mayıs olmasa bile haziran-temmuz ayında olabilecek en kısa sürede bu projeyi gerçekleştirip, Başkanımız Galatasaray'ın üzerinde büyük bir yük olan Bankalar Birliği anlaşmasından aldığı bu destek ile çıkacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"BEŞİNCİ YILDIZA ÖNEMLİ YILDIZLAR LAZIM" Yeni dönemin Sportif AŞ'sine ilişkin de açıklamalar yapan Hatipoğlu, hedeflerinin önce 24 sonra da 25. şampiyonluk olduğunun altını çizerek "Seçim sonrası değerlendirilecek konular bunlar. Dursun Özbek başkanımız geçmiş iki yıla ilaveler yaparak çıtayı yukarıya taşıyacağı iki yıla giriyoruz. Takımımız zaten yıldızlarla dolu, önemli oyuncular barındırıyoruz. Eksik noktalara yıldızları transfer ederek sürdürülebilir başarıyı elde edeceğiz. Ana hedefimiz Avrupa'da bir kupayı daha Türkiye'ye getirmek. Bu sportif başarıların temelinde finansal bağımsızlığı kazanmak yatıyor. Bunun getireceği güç ile iyi bir kadro kurarak, Okan hocamızın önderliğinde bir Avrupa kupasını daha Türkiye'ye getirmek için mücadele edeceğiz. Tabii bunun yanında eğer yarın nasip olursa önümüzdeki sezon da 25. şampiyonluk ve 5. yıldızı hedefliyoruz. 5 yıldızlı takımın önemli yıldızları olması lazım" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.