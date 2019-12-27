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Türkiye'nin uzun süredin merakle beklediği Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği yerli otomobil yola çıktı. Gebze'deki Bilişim Vadisi'ndeki tanıtımda kırmızı beyaz yerli ve milli SUV ve sedan modelleri tanıtıldı.

Gebze'deki Bilişim Vadisi'ndeki tanıtımda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil fabrikasının Gemlik'te TSK'ya ait 4 milyon metrekarelik alanın 1 milyon metrekaresinde kurulacağını açıkladı.

Yerli ve milli SUV ve sedan bir arada.

Yerli otomobilin sunumunu yapan TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş da "15 yıl içinde 5 modelimiz olacak. Bataryası yerli. 500 km menzili olacak ve 30 dakikanın altında şarj imkanı sağlıyoruz" dedi. Yerli otomobil projesine başlamadan önce 18 şirketi iyi ve kötü yönleriyle incelediklerini kaydeden Karakaş "Kapsamlı bir plan hazırladık. İki hedef belirledik: Fikri sınai mülkiyeti Türkiye'ye ait olan bir marka ve tüm dünyada rekabet etmek. En uzun aks mesafesi olan otomobilden bahsediyoruz. Toplam sahip olma maliyetinde ise en uygun araç olacak." diye konuştu.

OTOMOBİL BİR YAŞAM ALANINA DÖNÜŞÜYOR

Yerli otomobil sunumunu TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş yaptı. Karakaş'ın sunumunda öne çıkan noktalar şöyle:



Bugün sizlere geldiğimiz noktayı anlatmak, otomobilimizi tanıtmak ve otomobilden daha fazlasının ne olduğunu anlatmak istiyoruz.

Dünyada otomotivle oyunun kuralları yeniden yazılıyor.

Müşteri beklentileri değişmekte, teknoloji gelişmesiyle otomobil akıllı cihaza dönüşmekte.

Otomobil bir yaşam alanına dönüşüyor.

Bize geç kalmadınız mı diyorlar, hayır efendim doğru zamanda yola çıktık.

İnternetin kendisinde olduğu bir otomobilden bahsediyoruz.

Çevik olan, yaratıcı olan, kullanıcıyı merkeze koyan şirketler başarılı olabiliyor.

İKİ HEDEF BELİRLEDİK

İki hedefi olmazsa olmaz belirledik. Fikri sınai mülkiyeti Türkiye'ye ait olan bir marka yaratmak istedik.

Teknolojinin en güncelini kullanmayı hedefledik.

Sadece ülkemizde değil tüm dünyada rekabet etmek.

Avrupa'nın küresel olmayan ilk SUV üreticisi olmak istiyoruz.

Bir otomobilden fazlası derken tabii bir otomobille başlıyoruz.

2025'ten sonrası akıllı cihazları düşünerek baz alıyoruz.

Yeni çözümler üreten, veri tabanlı hizmetlerden iş imkanları sağlayan bir sistemden bahsediyoruz.

18 ŞİRKETİ İNCELEDİK

Nasıl başaracaksınız sorusu soruldu. Biz bu projeye başlamadan önce 18 şirketi inceledik. İyi ve kötü yönleriyle. Kapsamlı bir plan hazırladık.

Her faaliyetimizi müşterimizi kullanıcımızı ön planda tutarak yapıyoruz.

Bilişim Vadisine neden geldik?

Bizim dünyanın en iyileriyle çalışmaktan başka lüksümüz var mı? Yok. En iyilerle beraber çalışıyoruz.

Siz ciddi misiniz fabrika yeriniz var mı sorular geliyor. Aylardır yan sanayilerle beraber çalışıyoruz.

'ŞARJ CİHAZI İÇİN BAKANLIKLARLA İLETİŞİM HALİNDEYİZ'

Şarj cihazı için bakanlıklarla iletişimdeyiz.

2022 yılında Türkiyenin şarj aleti sorununun çözüleceğine inanıyoruz

Türkiye'nin mobilite ekosistemini burada kurup büyüteceğiz.

Ortaklık yapımızla bir ekosistem kurduk.

Fikri mülkiyeti yüzde 100 bizim olan bir otomobilden bahsediyoruz.

15 sene içinde 5 modelimiz olacak.

Neden SUV seçtik. Birincisi dünyanın en büyük segmenti. Yüzde 95'i ithal olan segment. Kullanıcılar tarafından en çok seçilen segment.

Müşterilerimiz özgün, özgüvenli, dönüşen, dönüştüren, bir marka bekliyor.

Hedef pazarlarımızda da testlerimizi yaparak ilerleyeceğiz.

Otomobile dışardan bakıldığında yalın ve prestijli, içerisinde ise teknolojik ve kültürden ilham alan bir model oluşturduk.

500 KM MENZİL SAĞLIYORUZ

500 kilometre menzil ve 30 dakikanın altında şarj hizmeti sağlıyoruz. En çok dikkat ettiğimiz konulardan biri sürüş güvenliği.

En uzun aks mesafesi olan otomobilden bahsediyoruz. Toplam sahip olma maliyetinde ise en uygun araç olacak.

Teknoloji odağımızda özgün teknoloji var, tamamen bizim ihtiyaçlarımıza uygun teknoloji, yetkinlik, dönüşüm evdeki aletlerle bağlanabilen bir teknolojiden bahsediyoruz

Türkiye'nin otomobili ne demek? Türkiye'nin küresel bir markası. Kararlarını bağımsız veren bir marka. Yüzde 100'Ü Türkiye'ye ait bir otomobil.

'DOĞRU YERDE YOLA ÇIKTIK'

Yaptıklarımız ve yapacaklarımıza baktığımızda doğru yerde yola çıktık. Yeniliğe çıktığımız yolun yanı sıra ayrıca yeni bir lige çıktığımızın altını çizmek istiyorum.

'EZBERLERİ BOZACAĞIZ'

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2017 yılında verdikleri sözü tuttaklarını belirtirek söze başladı. Hisarcıklıoğlu şunları vurguladı.

TOBB olarak 1.5 milyon üyemizle geçmişten bugüne ülkemizin gelişmesi için çok önemli misyopnlar üstklendik. Bugün farklı bir heyecan duyuyorum. Yarım asırlık dev bir adım atıyoruz.



Yola çıktık, babayiğitleri bir araya getirdik, rabbime şükürler olsun verdiğimiz sözün arkasındayız. Bu işi başardığımız için şeref duyuyoruz.

Otomotiv sektörü dünyada kabuk değiştiriyor. 1960'larda Devrim arabasına sahip çıkamamış ve Türkiye'nin otomobilini yapamamıştıl ama bu sefer Allah'ın izniyle başaracağız.

2017 mayısında sayın cumhurbaşkanımıza söz verdik, 'Taşın altına elimizi koyarız' dedik. Dalga geçtiler, güldüler ama pes etmedik çalışmaya devam ettik. Biliyoruz daha yolumuz uzun, daha çok eleştiriler ama bugün burdayız.

Niye Türkiye'nin otomobili diyoruz biliyor musunuz? Çünkü bu 82 milyonun gururu.

'LİSANS SATACAĞIZ'

Bu sadece Türkiye'de üretilmeyecek. Markası, patenti, bizim olacak. Lisans almayacağız lisans satacağız, montaj yapmayacağız montaj yaptıracağız. Başkasının patenti için çalışmayacağız, kendi patnetimiz için yabancı mühendisleri çalıştıracağız.

15 yıllık yatırım boyunca hiç temettü almayacağız.

4 bin 300'ü doğrudan olmak üzere yan sanayiyle birlikte 20 bin istihdam sağlayacak. Rakamlar büyük çünkü hedefimiz de büyük.

Cumhurbaşkanımızın liderliği ve destekleriyle biz bu işi başaracağız.

'2021'DE FABRİKAMIZI AÇACAĞIZ'

2020'lerde en önemli küresel markalarımızdan biri olacak.

2021'de fabrikamızı tamamlayıp açacağız, 2022'de de ilk aracımız banttan inecek.

'4 ALANDA DEVRİM YAPIYORUZ'

4 alanda devrim yapıyoruz. İlki ve en önemlisi iş birliği modelimiz. Türkler ortaklık kuramaz, yürütemez dendi. Farklı fikirden farklı sektörlerden babayiğitleri aynı masaya topladı. Küçük olsun benim olsun değil, büyük olsun hepimizin olsun dedik.

Yıllarca beyin göçü var dediler, Almanya'dan Gürcan Karakaş'ı aldık projenin başına oturttuk. Avrupalı, Asyalı yüzlerce beyni bilişim bvadisinde bir araya getirdik, beyin göçünü tersine çevirdik.

Türkiye eski teknolojilere esir oluyor diyorlardı, şimdi elektrikli araba yapıyoruz. Çin'de ABD'de ne yapılıyorsa aynısı, en önemlisi onlarla aynı zamanda yapıyoruz.

'TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ DİJİTAL EKONOMİYE GEÇİŞTİR'

Türkiye'nin otomobili sadece yerli marka araba yapmak değil, Türkiye'nin otomobili bir otomobilden fazladır. Teknolojik dönüşümdür, dijital ekonomiye geçiştir, 7.5 milyar dola daha az cari açıktır, GSYH'i 50 milyar dolar katkıdır.

Türkiye'nin otomobili yeni bir meydan okumadır.

ZORLU:ÜLKEMİZ İÇİN VARIZ, VAR OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

TOGG'u oluşturan 5 babayiğitten biri olan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu da şunları kaydetti:

Bundan 2 sene önce cumhurbaşkanımız çağrı yapmıştı. Var mısınız? Dedikki ülkemiz için varız. Var olmaya da devam edeceğiz.

Önce kendimize güvenmemiz lazım, kendimize güvendiğimiz vakit bu yolun devamı olacaktır.

Türkiye'nin otomobili hayırlı uğurlu olsun."

ÖZİLHAN: GURUR DUYUYORUZ

Babayiğitlerden Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın konuşmasına şu noktalar öne çıktı:

Anadolu Grubu olarak Türkiye'nin otomobilinin bir parçası olmaktan onur ve gurur duyuyoruz büyük bir cesaret gösterdik, 2 sene sonra ilk ürünü piyasaya verdiğimizde bu gururu hep beraber yaşayacağız.

Sayın cumhurbaşkanına desteklerinden ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz.

VARANK: BU PROJE OTOMOTİV YAN SANAYİSİNİN GÜNCELLENMESİNE DE HİZMET EDECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da konuşmasında şu noktalara dikkat çekti:

Bugün 170 milyar dolara varan bir ihracat hacmine sahibiz. 1500'ün üzerinde Ar-Ge merkeziyle ev sahipliği yapıyoruz.

Savuınma sanayisinde yeni bir başarı hikayesi yazdık. Yerlilik oranını yüzde 70'lerin üzerine çıkardık.

Kazandığımız tecrübeyi ülkemşizi her alanda teknolojiye yön veren ülkelerden biri haline getirmeyi istiyoruz.

Türkiye'nin otomobili girişim grubuna ev sahipliği yapan Bilişim Vadisi bir çok etkinliğe öncü olacak.

Yoluna daha büyük adımlarla devam edecek olan Bilişim Vadisi ülkemizin 21. yüzyıldaki konumunu daha da güçlendirecek.

Son 17 yılın belkide en büyük başarısı eski zihinleri dönüştürmek oldu.

Bugün dünyaya açılmış Türk müteşebbislerin başarı hikayelerine göğüs kabartarak şahitlik ediyoruz.

Türkiye'nin 60 yıllık hayali olan Türkiye'nin otomobilinin varlığının bugünlerde olması tesadüf değildir.

Bu otomobil tüm fikri ve sınai mülkiyet kararlarıyla Türkiye'nin otomobilidir. Kazanılacak her kuruş Türkiye'nin kazancıdır. Otomotiv sektörü köklü bir değişimden geçiyor.

Yeni girişimlere çok fırsatlar sağlıyor. Türkiye'nin otomobiliyle sektörün geleceğinde biz de varız diyoruz.

Otomotiv yan sanayisinin yeni teknolojilere karşı kendini güncelleyecek. İlgili bakan arkadaşlarımızla geliştirilecek şarj altyapısını yapmak için şimdiden çalışmalara başladık.

Türkiye'yi bu yeni teknolojiye hazır hale getireceğiz.

Otomobil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Osmangazi Köprüsü’nde test edilecek.

Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde düzenlenen "Yeniliğe Yolculuk Buluşması"na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımının yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, TOBB başkan ve yardımcıları, TOGG hissedarları, otomotiv endüstrisi, otomotiv tedarik sanayisi, iş dünyasının temsilcileri, medya temsilcileri ile TOGG çalışanları ve yakınlarının katıldığı 2 bin kişilik bir davetli topluluğu katıldı.

Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik alanında davetliler de büyük kalabalıklar oluşturdu.

Habertürk otomotiv editörü Yiğitcan Yıldız yerli otomobilin tanıtım toplantısından detayları anlatıyor.

TOGG twitter hesabında TürkiyeninOtomobili görücüye çıkıyor etiketiyle bugüne kadar gelinen süreci anlatan videoyu paylaştı.

LASTİKLER BRIDGESTONE

Yerli otomobilin lastikleri Bridgestone.

Yerli otomobilin teknik özelliklerine Haberturk ulaştı.

Cyvision isimli yerli girişim tarafından geliştirilen holografik asistan otomobilde yer alacak. Sistem yoldaki bilgileri üç boyutlu olarak sürücüye yansıtıyor.

Marka isminin bugün açıklanması beklenmiyor.

BURSA'DA ÜRETİLECEK

Yerli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak. Seri üretime 2022 yılında geçilecek. Bursa’daki fabrikada 4 bin 323 kişi istihdam edilecek. 22 milyar TL yatırımla inşa edilecek fabrikanın yıllık kapasitesi 175 bin adet olacak.

İKİNCİ DEVRİM

3 MODELİN TANITILMASI BEKLENİYOR

Yerli otomobilin ilk modeli SUV tipi ve yüzde yüz elektrikli olacak. Bugün iki SUV bir sedan olmak üzere 3 modelin tanıtılması bekleniyor.

8 YIL ÖNCE GÜNDEME GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerli otomobil projesini 8 yıl önce dile getirmiş ve Ocak 2011’de yerli otomobil için ‘babayiğitlere’ çağrı yapmıştı. Bu konuda ilk somut adımlar 2 Kasım 2017’de atıldı ve Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding’den oluşan 5 ‘babayiğit’ kamuoyuna tanıtıldı.

5 babayiğit imzalanan protokol ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TOBB koordinasyonunda Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG) adı altında çalışmalarına başladı. 5 şirketin hisse payları yüzde 19, TOBB'un hissesi ise yüzde 5 oldu. TOGG'nin başına ise CEO olarak Haziran 2018'de Alman Bosch'un Türk yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş getirildi.