Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil fabrikasının yerini açıkladı

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gebze'de yerli otomobilin tanıtım toplantısında konuşuyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;

- Aziz milletim, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler sizleri bu anlamlı buluşmada en kalbi duygularla, hasretle muhabbetle selamlıyorum. Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz

- Ülkemizi 35 bini bile bulmayan otomotiv üretim potansiyelinden 1,5 milyonun üzerine çıkardık. 2,5 milyar dolara ulaştı satışlar. Kendi otomobilimizi üretme çabalarımızda uzun süre çaba alamadık. Bu konuda girişimde bulunduk. Tüm hakları ülkemize ait olan milli teknolojilerle üretilen, dünyaya adımızı duyuracak bir otomobile sahip olmaktı. Bir babayiğite ihtiyacımız vardı. Elini taşın altına koyan babayiğitler ortaya çıktı. Türkiye'nin otomobil girişim grubunu oluşturdu.

- Bu iş için 100'ün üzerinde Türk mühendis gecesini gündüzüne kattı. Bunların bir kısmı prestijli işlerini bırakıp vatanlarına dönen arkadaşlarımız oldu. CEO'muz (Gürcan Karakaş) bunlardan biri, kendisine teşekkür ediyoruz.

- Bu mekanı özellikle seçtik. Burası Türkiye'nin Bilişim Vadisi, burası Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek eğitim üssü. Bu tarihi günde Bilişim Vadisi'ni de faaliyete alıyoruz.

- Projede emeği geçen herkese şükranlarımız sunuyorum. Türkiye'nin yerli ve milli otomobil arayışı yeni değil. Yaklaşık 60 yıl bu hayalin peşinden koştuk. Devrim'in hikayesi, hayallerin nasıl kabusa dönüştüğünün örneğidir. Daha önce uçak yapan, motor geliştiren müteşebbislerimizin başına ne gelmişse Devrim'in başına da o geldi. Kayseri'deki uçak fabrikasına sipariş verilmesine engel olan zihniyet bugünde faaliyette.

- Türkiye'nin kendi motorunu üretmesini üretmek için engel olanlar bugünde bizim karşımıza dikiliyor. Türkler otomobil üretemez diye bir kampanya başlatılıyor. En ilginci sanayi bakanının da bu kampanyaya katılmasıdır.

- Nerelerden geçmişiz. O zamanlar bu teşebbüs hayata geçirilebilseydi bugün bambaşka bir yerde bulunacaktık. Ülkemizin ilk motor fabrikamızı teşebbüsümüzü başlatan Necmettin Erbakan hocamızı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bir kaç sene içerisinde de motor meselesini kökten çözmüş olacağız. Bu millet yapar, hele hele inandık mı çok farklı yapar.

- Devrim otomobilinin önünü kesmeyi başardılar ama şimdi yapacağımız "devrin" otomobilinin önünü kesemeyecekler. Bugünler için 17 yıldır ter döküyor, emek veriyor, mücadele ediyoruz.

- İhracatımızı 36 milyar dolardan 170 milyar dolara yükselterek 5 kat ileriye taşıdık. İstihdamda 89 kat ilerledik. Asgari ücret işveren ve çalışanlarımıza hayırlı olsun. İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik. Biz hiçbir zaman enflasyonun altında asgari ücret belirleyemeyeceğiz dedik. Şimdi de yine enflasyonun üstünde bir rakam belirledik. Bunun üzerinden spekülasyon yapıyorlar, öyle bir kampanya sürdürüyorlar ki bu fabrikalar çalışmasın. Bu çark dönecek, bu çarkın dönmesi için hesabı kitabı ona göre yapacağız. Biz bugüne kadar enflasyonun altında işçimizi ezdirmeyeceğiz dedik ve bundan sonra da öyle yapacağız.

- Biz körfezi dolaşarak değil daha kestirme köprülerimizi yapalım, buralardan süratle İzmir'e ulaşalım dedik. Bir çok hizmeti milletimizin hizmetine sunduk. Burası milli teknoloji hamlemizi ulusal ve uluslararası düzeyde temsil edecek bir yerdir. Ülkemizin en büyük teknoloji geliştirme merkezi burasıdır. Bu vadiyle yarının Türkiye'sini daha sağlam temellere oturtmayı hedefliyoruz. Savunma sanayi ürünleri sanayisinde güçlü ve küresel rakip olma yolunda ilerliyoruz

- Marmara'ya Bilişim Vadisi ve Tübitak Marmara bağlantısı merkezi kuruyoruz. Bu ulaşım hattına "Mega Teknoloji Koridoru" diyebiliriz. Artık İzmir'e 2.5 saatte ulaşılabiliyoruz. Buralarda oluşacak bir teknoloji üssü oluşturmanın peşindeyiz. Bu teknoloji üssü ile kritik teknolojilerin geliştirilmesiyle ülkemize inşallah çağ atlatacağız. Yazılımda bir sıçramayı burada yaşayacağız. Yazılımcı sayımızı hızla 500 binin üzerine çıkaracağız.

- Bilişim Vadisi açık kaynak platformunun da aynı zamanda merkezi olacak. Bilişim Vadisi Türkiye'nin otomobiline de ev sahipliği yapıyor. Otomobilimizin fiziken üretileceği yer ise bu endüstrinin kalbinin attığı Bursa olacaktır. Gemlik'te silahlı kuvvetlerimize ait olan büyükçe bir yerimiz var, inşallah bir milyon metrekaresini buraya tahsis edeceğiz. İnşallah orada fabrikamızın orada yapılmasına başlayacağız.

- Atılan hiçbir adım için kimseden lisans ve icazet almıyor, her türlü teknik özelliği kendimiz belirliyoruz. Oyunun kurallarını artık biz koyuyoruz. Suriye'de Libya'da biz koyuyoruz, savunma sanayinde biz koyuyoruz ve şu anda burada da yine biz koyuyoruz.

- Değişime adapte olmak zorundayız. Geride kalamayız. Bir sonraki çağı şimdiden hazırlamak istiyoruz. Hata yapma lüksümüz yok. Kuralları yapan biz olduktan sonra kimlerden destek aldığımızın yada kimleri çalıştırdığımızın bir önemi kalmıyor

Sürecek...