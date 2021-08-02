HABERTURK.COM

Son dönemde hızla büyüyen elektrikli scooter pazarında, dikkat çeken bir satın alma gerçekleşti. Yerli mikrobilite girişimi Palm, yaklaşık 43 milyon lira (5 milyon dolar) bedelle Dubai’de kurulu Fenix şirketine satıldı. Fenix'in bu satın almayla Orta Doğu'da mikromobilite alanındaki liderliğini Türkiye’ye genişleteceği kaydedildi.

Yapılan açıklamaya göre, Palm’ı satın alan Fenix, Kasım 2020'deki lansmanından bu yana 5’inci ülke ve 13’üncü kente giriş yapmış oldu. Ayrıca, satın almayla Fenix'in, mikromobilite alanında Körfez Ülkeleri’nden Türkiye'ye genişleyerek, Orta Doğu bölgesinde faaliyet gösteren tek bölgesel platform olma stratejisi kapsamında adım attığı kaydedildi. Fenix'in İstanbul'da yazılım ve donanım alanında ileri teknolojiler geliştirmek ve Orta Doğu bölgesine ihracat yapmak amacıyla bir Ar-Ge merkezi de kuracağı belirtildi.

Satın alma sonrası Palm kurucularından Doğuş Dirik dışındaki diğer kurucular Berhan Gökşin ve Alican İstanbullu'nun şirketteki görevlerine devam ederek Türkiye’deki Fenix operasyonlarına öncülük edeceği açıklandı.

'TÜRKİYE'DE MUAZZAM BİR İNOVASYON POTANSİYELİ VAR'

Fenix Kurucu Ortağı ve CEO'su Jaideep Dhanoa, satın almaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye pazarı mikromobilite yatırımına hazır bir pazar. 83 milyon nüfusun, yüzde 75'i kentlerde yaşıyor. Bir milyon veya daha fazla nüfusa sahip 20 şehir var. Toplu taşıma çok gelişmiş durumda ve farklı taşıma araçlarıyla destekleniyor. Aynı şekilde, pazarın olağanüstü yetenek tabanı ve üretim gücü göz önüne alındığında, Türkiye'de muazzam bir inovasyon potansiyeli görüyoruz. Türkiye’nin yakın zamanda çıkarmış olduğu elektrikli scooter paylaşımı yönetmeliği de son derece ileri. Bunlar bizim yatırım yaparken değerlendirdiğimiz temel unsurlar" dedi.

Fenix'in Kurucu Ortağı ve CTO'su IQ Sayed ise konuya ilişkin olarak, "Bu satın almayla İstanbul’da kuracağımız Ar-Ge merkezinden inovatif ürünler ortaya çıkarmak bir diğer iş hedefimiz olacak. Böylece hem Türkiye pazarındaki yerel ihtiyaçlara cevap verebileceğiz, hem de faaliyet alanımızda diğer ülkelere know-how ihracatı yapabileceğiz. Bölgemiz için yenilikçi 'Türkiye'de Üretilen' ürünler üretme fikri bizi çok heyecanlandırıyor" diye konuştu.

Palm Kurucu Ortağı ve CEO'su Berhan Gökşin de, "Palm'ı Türkiye'yi mobiliteyle buluşturmak ve farklı ulaşım modelleri geliştirmek için kurduk. İki yıllık sürede binlerce kullanıcı ile 700 binden fazla yolculuk gerçekleştirildi. Hayalimizde hep Palm’ı Türkiye dışına taşımak vardı" dedi.