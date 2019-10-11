11 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kılıçlar Vadisi'nde, Kapadokya'da faaliyet gösteren sıcak hava balonu firmalarından Paşha Balloons tarafından üretilen yerli sıcak hava balonunun tanıtımı ve test uçuşu dolayısıyla tören düzenlendi.
Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici, burada yaptığı konuşmada, Türk sivil havacılık tarihi için önemli bir gelişme yaşandığını belirterek şöyle devam etti: "Hakikaten bu bizim için bir tarih. Türk sivil havacılığı önemli atılımlar yaptı. Özellikle ulaştırmada önemli atılımlar yaptı. Belki 30 yıldır burada uçuşlar oluyor ama Türkiye tarihinde ilk defa yerli tasarımlı bir hava aracının, bir balonun hem lansmanını, hem testini hem de uçuşunu yapacağız. Bu aynı zamanda Türkiye'nin havacılıkta geldiği noktayı gösteren bir gelişme."
ÜÇÜNCÜ ÜRÜNÜ OLDU
Kesici, Paşha Balloons firmasının, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile bir yıldır yaptığı çalışmalar sonucu kendi tasarımları olan bir balonun bugün uçuşa hazır olduğunu dile getirerek şunları söyledi: "Bu konulara Bakanlığımız ve Bakanımız çok büyük destek veriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın yerli ve milli üretim hamlesi var. Yaklaşık 3-4 yıldır ülkemizde hissedilen güçlü bir çalışma bu. Başta savunma sanayi olmak üzere havacılık da bu işin bir parçası. Daha önce biz Hürkuş uçağının sertifikasyonunu yaptık. Şu anda Gökbey uçağının sertifikasyonu devam ediyor. Bu balon da bu seriye katılmış üçüncü yerli ürün olmuş oluyor. İnşallah bundan sonrası için bu balonun daha büyükleri yapılacak. Bu eğitimde kullanılacak bir balon. Bundan sonrakiler yolcu taşımacılığında kullanılacak balonlar olacak. Biz de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Bakanlık olarak destek vereceğiz."
500 BİN KİŞİ UÇUYOR
Firma sahibi Mehmet Halis Aydoğan ise Kapadokya'da 1991 yılında ticari sıcak hava balonu uçuşlarına başladığını anımsatarak sektörün 1998 yılından sonra hızla büyüdüğünü, şu an dünyada en fazla ticari sıcak hava balonu uçuşu yapılan bölge olduklarını aktardı. Aydoğan, şöyle konuştu: "Bölgemizde 30 bini üzerinde uçuş yapılmakta ve 500 binin üzerinde misafirimiz balonlarımızla uçmakta fakat bu balonlarımızı Türkiye’de üretmiyoruz. Yurt dışından ithal ediyoruz. Paşha Balloons olarak biz de buna dur diyerek ilk defa balonumuzu Türkiye’de üreterek ilerde daha da başarılı olmaya çalışacağız. Kapadokya'nın ticari balon uçuşlarında dünyada bir lider olduğu gibi inşallah üretimde de Türkiye'yi ve Kapadokya'yı dünyada bir marka haline getirmeye çalışacağız."
Konuşmaların ardından Kılıçlar Vadisi'nden havalanan yerli üretim sıcak hava balonu, Kapadokya semalarında yaklaşık 30 dakika kalarak test uçuşunu başarıyla tamamladı.
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