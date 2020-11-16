Renault'un yollara ilk kez 2013 yılında çıkan B-SUV modeli Captur'un yeni nesli, Türkiye'de satışa sunuldu. Bugüne kadar 1.6 milyonun üzerinde satış adedine ulaşan model, Joy, Touch ve Icon olmak üzere 3 farklı donanım seçeneği ile Türkiye'ye geldi.
Markanın Clio modeli ile başlayan yeni tasarım çizgisine kavuşan Captur'da, sürüşe yardımcı destek sistem teknolojilerinin sunulduğu kaydedildi. Renault 'Easy Drive' sistemini oluşturan bu özelliklerin, multimedya sistemi üzerinden dokunmatik olarak kontrol edilebildiği, araçta 9.3 inch boyutunda multimedya ekranı ve 10.2 inch boyutunda dijital gösterge ekranına yer verildiği bilgisi paylaşıldı.
Bir önceki nesilde yer alan kişiselleştirme ve modülerlik özelliklerinin yeni Captur'de de korunduğu aktarılırken, kişiselleştirme seçenekleri kapsamında Captur'un tavanı, Yıldız Siyah, Atacama Turuncu ve Antik Beyaz renk seçenekleri ile sunuluyor.
Captur'un kaputunun altında da yeni güç seçeneklerine yer verildiği açıklandı. Bu kapsamda modelin Türkiye'de 1.0 TCe 100 bg, 1.3 TCe EDC 130 bg, 1.3 TCe EDC 155 bg olmak üzere 3 benzinli, 1.5 Blue dCi 95 bg ve 1.5 Blue dCi EDC 115 bg olmak üzere 2 dizel motor ile bayilerde yerini aldığı belirtildi.
Yerini aldığı modele göre 11 cm daha uzun olan yeni Captur'un, bagaj hacmi ise 536 litre olarak açıklanıyor. Captur'un Türkiye başlangıç fiyatının ise 211 bin 900 TL olduğu kaydedildi.
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