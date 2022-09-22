Japon marka Fransız kardeşini klonladı

Captur ile arasında logo haricinde dikkate değer bir farkı bulunmayan kompakt SUV, iç mekanında da direksiyon simidi üstündeki Mitsubishi logosu haricinde tüm tasarım öğelerini doğrudan Captur'dan almış durumda.

Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'nın bir sonucu olarak, Renault Captur temelinde üretilen araç, 2023 Mart ayında Avrupa'da satılmaya başlanacak.

Mitsubishi bir dönem Türkiye'de en çok satan modellerinden biri olan ASX'i yeniledi.

Giriş seviyesinde 1 litre benzinli üç silindirli motor ile satılacak araçta, 1.3 litre benzinli dört silindirli motor ile birlikte 7 ileri çift kavrama şanzıman da sunulacak.

Tüm özellikleri gibi güç üniteleri de Captur ile aynı olan ASX'de, benzinli, hibrit ve plug-in hibrit motorlar görev yapacak.

Fakat, söz konusu logonun otomobilin satışına başlanacağı zaman yapılacak bir yazılım güncellemesi ile değişme ihtimali bulunuyor.

Öte yandan, Japon marka, sahip olduğu tüm özellikleri Captur'dan aldığını gizlemek ihtiyacı da hissetmemiş. Öyle ki, otomobilin yine Captur'dan olduğu gibi alınan dijital gösterge tablosundaki araç görselinde, Renault logosu yer alıyor.

Hibrit versiyonda ise, 1.6 litrelik benzinli motor ile 2 elektrikli motor görev yapıyor. Bu güç ünitesinde 1.3 kWh batarya motora güç sağlarken, plug-in hibrit versiyonda ise 10.5 kWh batarya görev yapıyor.

Yapılan açıklamaya göre, otomobilin üretim adresi de Captur ile aynı olacak şekilde, Renault'un İspanya fabrikası olacak.

2020'DE YENİ YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı, 2020 yılında rekabeti ve kârlılığı destekleyecek yeni bir iş birliği modeline geçmişti.

O dönem yapılan açıklamada, ittifak ortaklarının, ürün ve teknolojilerindeki verimlilik ve rekabetçiliği güçlendirmek amacıyla "leader-follower" (lider-takipçi) ilkesinden faydalanacakları kaydedilmişti.

Plan doğrultusunda, üyelerin her birinin, güçlü stratejik kozlarının olduğu bölgelerde öncülük ederek, ortakların rekabet gücünü artırmak için çalışmaları hedefleniyor.

İttifakın yeni stratejisinin, model yatırım maliyetini yüzde 40'a kadar düşürmesi öngörülürken,

plan çerçevesinde, Çin, Kuzey Amerika ve Japonya'da Nissan, Avrupa, Rusya, Güney Amerika ve Kuzey Afrika'da Renault, ASEAN ve Okyanusya bölgesinde ise Mitsubishi ittifak içinde lider konumda olacak.

Yine yapılan açıklamaya göre, ittifakın C-SUV segmentinin yenilenmesi Nissan liderliğinde yapılacak, Avrupa'da B-SUV segmentinin yenilenmesine ise Renault liderlik edecek.

Üçlü ittifakın yeni yol haritası Türkiye'ye de etki etti. Bu kapsamda, Mitsubishi'nin Colt modeli Bursa'daki Oyak-Renault fabrikalarında üretilerek Avrupa'ya ihraç edilecek. Renault Clio ile aynı platformu ve güç ünitelerini de paylaşacak Colt, 2023 yılında Türkiye'de üretilerek Avrupa'ya gönderilecek.

Sonuç olarak, Mitsubishi'nin yeni ASX'i Renault Captur'dan klonlaması, ittifakın yeni stratejisinin bir sonucu olarak değerlendirilebilir.