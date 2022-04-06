Japon model Bursa'da üretilecek

Son dönemde elektrifikasyon başta olmak üzere önemli yatırımlara sahne olan Türk otomotiv endüstrisinde önemli bir gelişme daha yaşandı. Öyle ki, Bursa'daki Oyak-Renault fabrikalarında, Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı için otomobil üretileceği ortaya çıktı.

Bu kapsamda, üçlü ittifakın Japon üyesi Mitsubishi'nin Colt modeli artık Bursa'da üretilerek Avrupa'ya ihraç edilecek.

Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'nın CMF-B adı verilen platformu üzerinde üretilecek Colt, markanın Renault ile birlikte geliştirdiği ikinci model konumunda.

Automotive News'in aktardığı gelişmeye göre, yeni Colt, güncel Clio ile aynı platformu ve güç ünitelerini de paylaşacak. Otomobilin, 2023 yılında Türkiye'den Avrupa'ya ihraç edilmeye başlanacağı da edinilen bilgiler arasında.

Böylece, Türkiye pazarında özellikle pick-up modeli varlık gösteren Mitsubishi'nin, tarihinde ilk kez bir binek otomobili Türkiye'de üretilmiş olacak. Bu noktada, geçmişte Mitsubishi'nin otobüslerinin ve ticari araçlarının Türkiye'de üretiminin yapıldığını da hatırlatalım.

YILDA 378 BİN OTOMOBİL ÜRETİM KAPASİTESİ BULUNUYOR

1969 yılında Renault markalı otomobillerin Türkiye’de üretilmesi amacıyla kurulan ve bugün faaliyetini Oyak’ın yüzde 49 ve Fransız Renault Grubu’nun yüzde 51 payı ile sürdüren şirket, bugün Renault’nun Batı Avrupa dışındaki en en yüksek kapasiteye sahip üretim tesislerinden biri olarak faaliyet gösteriyor.

Renault Grubu’nun dünya çapındaki 38 üretim merkezinden biri olan tesiste, yıllık 378 bin otomobil ve 920 bin motor üretim kapasitesi bulunuyor. Bursa'daki fabrikada, Renault marka binek araçların, motorlarının ve başta vites kutusu olmak üzere diğer mekanik parçalarının üretimini ve ihracatını gerçekleştiriliyor.

Edindiğimiz bilgiye göre, Oyak-Renault'tan gelişmeye ilişkin resmi bir açıklama da yapılacak.

MEGANE SEDAN'IN ÜRETİMİ KARSAN'A KAYDIRILMIŞTI

Megane Sedan, Clio ve Clio Hibrit'in (E-Tech) üretiminin yapıldığı fabrikada, kısa bir süre önce üretimi Megane Sedan'ın üretimi yine Bursa'da yer alan Karsan fabrikasına kaydırılmıştı.

Karsan ve Oyak-Renault arasında imzalanan 5 yıllık sözleşme kapsamında, Karsan toplamda 210 milyon TL yatırım yaparak 55 bin adetlik üretim kapasitesi elde edecek.

Bu anlaşma ile Megane Sedan’ın tek üreticisi olan Karsan'ın Eylül ayında seri üretime başlaması bekleniyor. Megane Sedan’ın üretiminin Karsan'a kaydırılması ile Oyak Renault fabrikalarında üretim için ek kapasite elde edildiği ve ortaya çıkan bu kapasitenin bir kısmının Mitsubishi Colt için kullanılacağı söylenebilir.

İTTİFAK 2YIL ÖNCE YENİ PLAN AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan, Eski CEO'su Carlos Ghosn'un Japonya'da tutuklanmasının ardından gelişen süreçte yön değiştiren Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı, Mayıs 2020'de rekabeti ve kârlılığı destekleyecek yeni bir iş birliği modeline geçtiğini duyurmuştu.

İttifak ortaklarının, ürün ve teknolojilerindeki verimlilik ve rekabetçiliği güçlendirmek amacıyla "leader-follower" (lider-takipçi) ilkesinden faydalanacakları kaydedilirken, plan doğrultusunda üyelerin her birinin, güçlü stratejik kozlarının olduğu bölgelerde öncülük ederek, ortakların rekabet gücünü artırmak için çalışacakları bildirilmişti.

İttifak'ın yeni stratejisinin, model yatırım maliyetini yüzde 40'a kadar düşürmesi öngörülüyor. Tüm bunlar alt alta toplandığında, Mitsubishi'nin Colt'un üretiminin Türkiye'de yapılacak olmasının, Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'nın 2 yıl önce aldığı karar doğrultusunda olduğu anlaşılıyor.