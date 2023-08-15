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        Haberler Otomobil Yeni Honda Jazz satışa sunuldu - Otomobil Haberleri

        Japon üreticiden yeni 'Jazz' yorumu

        Honda'nın B segmentteki temsilcisi Jazz görünüm tazeledi. Makyaj operasyonu geçiren model, hibrit motor gücünü artırırken, tasarımında da daha sportif öğeler sunuyor. Makyajlı Jazz'ın Türkiye başlangıç fiyatı 1 milyon 390 bin TL olarak açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 11:42
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        Japon üreticiden yeni 'Jazz' yorumu
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        Türkiye pazarında hibrit ürün gamını büyütmeye devam eden Japon üretici Honda, B segmentindeki modeli Jazz’ın makyajlı versiyonunu Türkiye'de satışa sundu.

        Yapılan açıklamaya göre, tasarımındaki değişimlerle daha sportif bir tasarıma kavuşan yeni Jazz, güçlendirilen hibrit motor teknolojisi ile de daha akıcı bir sürüş deneyimi sunuyor.

        10 hava yastığı ve Honda Sensing teknolojisi ile öncüsüne göre daha gelişmiş güvenlik donanımlarına sahip olan makyajlı Jazz, Türkiye'de 1 milyon 390 bin TL satış fiyatıyla bayilerde yerini aldı.

        Honda'nın Japon "Yoo no bi" tasarım felsefesine sadık kalınan araçta, faydanın estetiği olarak adlandırılan tasarım ile dış tasarımda olduğu gibi iç mekanda minimalist estetik felsefesi benimseniyor.

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        Makyajlı Jazz’da siyah yeni iç döşemeler ve yeni koltuk kumaşları yer alırken, ön konsolun ortasında konumlanan 9 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekran ve 7 inç tam TFT gösterge paneli de kullanıcılara sunuluyor.

        HİBRİT SİSTEM YENİLENDİ

        Jazz'ın kaputunun altında yer alan 1.5 litrelik i-VTEC benzinli motora bağlı iki kompakt elektrik motoru, sabit oranlı şanzıman, lityum iyon batarya ve akıllı güç kontrol ünitesinden oluşuyor.

        Hibrit sistemde, lityum iyon bataryanın doğrudan elektrikli tahrik motoruna güç sağladığı elektrikli sürüş, benzinli ve elektrik motorun beraber devrede olduğu hibrit sürüş ve benzinli motorun doğrudan tekerleklere güç sağladığı benzinli sürüş olmak üzere üç mod bulunuyor. Sistem, üç sürüş modu arasında otomatik geçiş yapabiliyor.

        Makyajla birlikte, daha önce 80kW/109 PS olan elektrik motorunun gücü 90kW/122 PS'e yükselirken, aracın tork değeri ise 253 Nm şeklinde açıklanıyor. Bunun yanı sıra benzinli motor gücü de 7 kW’lık bir artış ile 79 kW/107 PS değerine yükselmiş durumda.

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