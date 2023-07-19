Yeni Ercan Havalimanı yarın açılıyor

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Lefkoşa'da yapımı tamamlanan Yeni Ercan Havalimanı'nın açılışını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde yarın gerçekleştirecek. Test uçuşları başarıyla tamamlanan Yeni Ercan Havalimanına ilk inişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağı gerçekleştirecek.

3 günlük körfez ülkelerindeki resmi temasların ardından yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Ercan Havalimanı’nın yeni terminal binasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu karşılayacak. Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Lefkoşa Atatürk Anıtı’ndaki törene katılacak. Çelenk bırakma, saygı duruşu ve anıt özel defterinin imzalanmasının ardından 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni için Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’na geçilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KKTC Ercan Havalimanı yeni terminal binası ile adeta adanın çehresini değiştireceğini belirterek, “Artan imkân ve kabiliyetleri ile geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapacak. 10 milyon yolcu kapasitesine sahip. Türkiye yüzyılı sadece ülkemizi değil, yavru vatanı da kapsayan bir yüzyıl olacak” dedi.

Havalimanı, içerisinde daha fazla yolcu kapasitesi, daha geniş ve ferah sosyal alanlar yer alıyor. 2 bin 755 metre uzunluğundaki mevcut piste kıyasla 3 bin 100 metrelik yeni pisti ile her model yolcu uçağının kullanımına müsait. 9 adet körük, 21 adet de açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanı mevcut. Ercan Havalimanı, Bin 500 araç kapasiteli kapalı otoparkı ve son teknoloji yeni donatılarıyla dikkatleri üzerine çekecek. Modern mimarisi ve adeta doğa dostu özelliği ile örnek bir havaalanı. Ercan Havaalanı turizme ve ekonomiye önemli katkı sağlayacak.