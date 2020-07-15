1- Ücretsiz oynanabilir
Call of Duty: Mobile, ‘first person shooter’ (birinci şahıs nişancı) türünü, ücretsiz oynanabilen bir mobil oyunda sunuyor. Android ve iOS üzerinde oynanabilen oyun, hem Modern Warfare, hem de Black Ops evreninden sevilen konumları ve karakterleri bir araya getiriyor.
2- Yeni sezon ile birlikte gelen yenilikler
Android ve iOS için piyasaya çıkan Sezon 7: Radioactive Agent, yüzde 50 daha büyük bir harita ve 7 yeni bölge ile Battle Royale için devasa bir genişleme sunuyor. Bunun yanında, oyuncuların Call of Duty: Modern Warfare'den tanıdığı Tunisia ve Gulag'ın yanı sıra yeni Silahlı Çatışma modu ve (Modern Warfare'deki Enfeksiyon moduna benzeyen) Ölümsüzlerin Saldırısı Modu yer alıyor. Sezon 7: Radioactive Agent Battle Pass ile oyuncular, Hayalet-Tehlikeli Madde ve Kreuger-Simyacı gibi yeni karakter kostümlerinin yanı sıra yeni silahlar ve eşyalar da kazanabiliyor. Oyuncular ayrıca 1 milyon dolar üstü ödüllü Call of Duty: Mobile Dünya Şampiyonası 2020 Turnuvasına katılabiliyor.
3- Sezon 8: The Forge
Call of Duty Mobile’ın 8. Sezonu ‘‘The Forge’’ ile birlikte ise oyuncuların Modern Warfare 2’den tanıdıkları ve sevdikleri ‘‘Highrise’’ haritası, Juggernaut modu, yeni savaş bileti, sezonluk etkinlikler ve benzeri yeni içerikler oyuna ekleniyor. Savaş bileti ile birlikte Android ve iOS için indirilebilir olan 8. sezona dair güncellemeler ve yeni içerikler şu şekilde: Yeni Çok Oyunculu Haritası– Highrise, Yeni Battle Royale Bölgesi – Safehouse, 8. Sezon: The Forge Savaş Bileti– Yeni karakterler, silahlar, içerikler ve daha fazlası, Yeni Oyun Modu - Juggernaut (5vs1 oyun modu),Yeni Etkinlikler – ‘‘Yaz Günleri’’ ve ‘‘Gün Dönümü Geldi Çattı’’, Yeni Operator Yeteneği – Katana, Yeni Sezona özel meydan okumalar, Dükkân üzerinden erişilebilir yeni oyun içi içerikler, Arayüzde çeşitli geliştirmeler, silahlar için dengeleme güncellemeleri ve oynanış optimizasyonları.
4- İkonik haritalar ve kökenlerinin tam listesi
Call of Duty: Mobile, önceki oyunlardakilerle aynı haritaları kullanıyor. Oyun, hayranların en sevdiği haritalardan olan Rust'ın yanı sıra Nuketown, Crossfire ve Standoff gibi efsaneleşmiş haritalar sunuyor. Haritaların ve "kökenlerinin" tam listesi ise şöyle:
Rust - Call of Duty: Modern Warfare 2, Crossfire - Call of Duty 4: Modern Warfare, Standoff - Call of Duty: Black Ops II, Crash - Call of Duty 4: Modern Warfare, Killhouse - Call of Duty 4: Modern Warfare (Tutorial),Firing Range - Call of Duty: Black Ops, Nuketown - Call of Duty 4: Modern Warfare, Takedown - Call of Duty: Black Ops (DLC),Battle Royale Map - Call of Duty: Black Ops IV
5- Birinci ve çok oyunculu olmak üzere iki farklı mod
Çok oyunculu oyun modlarında, oyuncular aşağıdaki modlarda kıyasıya savaşırken Call of Duty'nin kendine özgü ‘first-person’ aksiyonunu deneyimliyor:
- Takım Halinde Ölüm Karşılaşması: Karşı takımdaki rakipleri alt etmeye çalıştığınız klasik oyun modu.
- Hakimiyet: Önceden belirlenmiş yerleri ele geçirip tutarak puan kazandığınız oyun modu.
- Ön Cephe: Bir takımın merkezinde dirilip karşı takımın oyuncularını alt etmeye çalıştığınız oyun modu.
- Bul ve Yok Et: Rakip takıma saldırdığınız veya bomba patlattığınız/etkisiz hale getirdiğiniz oyun modu.
- Her Şey Serbest: Herkesin kendi adına savaştığı klasik oyun modu.
- Yapay Zekaya Karşı Alıştırma: Silahları, ayarları ve kontrolleri test edebilirsiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!