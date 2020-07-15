6- ... ve Battle Royale modu

Battle Royale deneyimi, oyunun Call of Duty evreni içerisinde mobil oyun için özel olarak düzenlenen türü. Call of Duty serisinin tamamından ikonik harita konumlarını bir araya getirip tek başına ya da iki veya dört kişilik takımlar halinde toplam 100 oyuncuya kadar hayatta kalma oyunuyla birleştiren bir oyun deneyimi. Call of Duty Mobile'ın 7. Sezonu, %50 daha büyük bir harita ve yedi yeni bölge ile Battle Royale için devasa bir genişletme sunuyor. Diğer özelliklerden bazıları ise şunlar:

- Araçlar: Ekip halinde ve çeşitli çatışmalarda daha hızlı hareket imkanı sunan ATV, helikopter ve sürat teknesi ile oyuncular karada, havada ve denizde savaşabilecek.

- Operatörler: Her karşılaşmadan önce oyuncular savaşa girmeden önce bir Operatör Sınıfı seçebilecek ve her Operatör Sınıfının sınıfa özgü kullanılabilir ekipmanları olacak.

- Kişiselleştirme: Oyuncular, Battle Royale modunu birinci veya üçüncü kişi bakış açısıyla oynayabilecek.