SÜMÜKLÜ BÖCEK LARVALARI EOZİNOFİLİK MENENJİTE NEDEN OLDU

Angiotronjilus cantonensis adı verilen akciğer kurdu hastalığında hayvanlar insanlar gibi etkilenmez, dışkı yoluyla atabilirler. Ancak solucan larvaları insan sindirim kanalından geçmek yerine beyne kadar gidip orada ciddi hasarlar oluşturabilir. Uzmanlar bu tarz parazitler beyne ulaştığında eozinofilik menenjite neden olabileceğini söylüyor.