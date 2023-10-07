Yediği sümüklü böcek önce felç bıraktı sonra hayatına mal oldu
Avustralya'nın Sydney eyaletinde yaşayan Sam Ballard 2010 yılında iddia üzerine yediği bir sümüklü böcek yüzünden bütün hayatı değişti. Ballard'ın yediği sümüklü böcek akciğer kurdu hastalığına yakalanmasına neden oldu.
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İDDİA UĞRUNA YEDİĞİ SÜMÜKLÜ BÖCEK HAYATINA MAL OLDU
Avustralyalı ragbi oyuncusu Sam Ballard 2010 yılında hayatını değiştirecek bir doğum günü partisine katıldı. Ballard iddia üzerine sümüklü böcek yedi.
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AKCİĞER KURDU TEŞHİS EDİLDİ
O yıllarda henüz 19 yaşında olan Sam Ballard, birkaç gün sonra midesinde ağrı şikayetiyle hastaneye gitti. Doktorlar yediği sümüklü böcek yüzünden akciğer kurdu hastalığına yakalandığını söyledi.
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SÜMÜKLÜ BÖCEK LARVALARI EOZİNOFİLİK MENENJİTE NEDEN OLDU
Angiotronjilus cantonensis adı verilen akciğer kurdu hastalığında hayvanlar insanlar gibi etkilenmez, dışkı yoluyla atabilirler. Ancak solucan larvaları insan sindirim kanalından geçmek yerine beyne kadar gidip orada ciddi hasarlar oluşturabilir. Uzmanlar bu tarz parazitler beyne ulaştığında eozinofilik menenjite neden olabileceğini söylüyor.
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3 YIL KOMADA YATTI
Sam Ballard'da da aynı şekilde eozinofilik menenjit hastalığı görülmeye başladı. Genç adam bir süre sonra komaya girdi. Beynine kadar sıçrayan hastalık Ballard'da hasara yol açtı.
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FELÇ KALDI VE BİR SÜRE SONRA HAYATA VEDA ETTİ
3 yıl boyunca komada yatan Ballard uyandığında felçti. Belden aşağısını hissetmiyordu. Bakıma muhtaç bir şekilde yaşamını süren Ballard, 28 yaşında hayata veda etti.
Kaynak: CNN, All That Interesting
Fotoğraf: Instagram
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