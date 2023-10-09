Ünlülerin sevdiği favori yemekler: Dünyaca ünlü isimlerden, Türk yıldızlara
Dünyaca ünlü isimlerden, Türk yıldızlara kadar ünlülerin sevdiği favori yemekleri sizler için listeledik.
- 1
JENNİFER ANİSTON
Ünlü oyuncu Jennifer Aniston'ın favori yemeklerinden birisi nachos.
- 2
JUSTİN BİEBER
Şarkıcı Justin Bieber'ın favori yemeği Bolonez soslu spagetti.
- 3
SCARLETT JOHANSSON
Başarılı oyuncu Scarlett Johansson'ın favori yemeği soslu tavuk kanatları.
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- 4
HUGH JACKMAN
Hugh Jackman, şarap ve peynir uyumuna bayılıyor. Ağzının tadını bilen biri olduğunu söyleyen Jackman, şarap ve peynirin eşssiz uyumunu yakaladığında büyük keyif alıyor.
- 5
FREDDİE MERCURY
Mercury, Parsi kültürüne ait olan baharatlı çırpılmış yumurtaya bayılırdı.
- 6
ELWİS PRESLEY
Elwis Presley için vazgeçilmez olan fıstık ezmeli ve muzlu sandviçlerdi.
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- 7
SİNEM KOBAL
Oyuncu Sinem Kobal'ın favori yemeği patates kızartması.
- 8
KENAN İMİRZALIOĞLU
Kenan İmirzalıoğlu'nun favorisi zeyntinyağlı enginar.
- 9
KEREM BÜRSİN
Kerem Bürsin İskender Kebap'ı severek yiyor.
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- 10
SERENAY SARIKAYA
Gece vakti işkembe çorbası içmeyi seven güzel oyuncu ayrıca kokoreçide çok seviyor.
- 11
ÇAĞATAY ULUSOY
Türk mutfağının unutulmaz lezzetlerinden birisi olan karnıyarık Çağatay Ulusoy'un favorisi.
- 12
KADİR DOĞULU
Mersinli olan Kadir Doğulu'nun favorisi tantuni.
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- 13
NESLİHAN ATAGÜL
Neslihan Atagül patatese dair her şeye bayılıyor.
- 14
ASLI ENVER
Aslı Enver sufleye asla hayır diyemiyor.
- 15
MURAT BOZ
Günün en önemli olan kahvaltıyı Murat Boz kuşburnu reçeli olmadan yapamıyor.
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- 16
KIVANÇ TATLITUĞ
Mantıyı ve tarhana çorbasını çok seviyor. Diğer favorisi ise sarma ve kebap.