Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Hem vizesiz hem hesaplı ülkeler! İşte vizesiz gidilebilecek tatil rotaları

        Hem vizesiz hem hesaplı... İşte vizesiz gidilebilecek tatil rotaları

        Vize işlemleriyle uğraşmak istemeyenler için en çok tercih edilen bölgeler Balkan ülkeleri. Balkan ülkelerinin çoğuna sadece pasaportla giriş yapabiliyorsunuz. işte vize işlemleriyle uğraşmadan gidebileceğiniz ülkeler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 09:38 Güncelleme: 11.10.2023 - 09:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          MOLDOVA

          Moldova hükümeti 90 güne kadar Türk vatandaşlarından vize istemiyor.

        • 2

          SIRBİSTAN

          Sırbistan hükümeti 90 güne kadar Türk vatandaşlarından vize istemiyor.

        • 3

          MAKEDONYA

          Makedonya hükümeti, Türk vatandaşlarından 180 gün içinde 90'günü aşmamak şartıyla vize istemiyor.

        • 4

          KOSOVA

          Türk vatandaşları Kosova'ya 90 günü geçmeyen kısa süreli seyahatlerinde vizeden muaf tutulmuştur.

        • 5

          BOSNA-HERSEK

          Bosna-Hersek, T.C vatandaşlarına 90 güne kadar vize işlemesi uygulamaz. Ayrıca yeni tip kimlik kartı ile pasaportsuz seyahat edilebiliyor.

        • 6

          ARNAVUTLUK

          Türkiye ve Arnavutluk arasında diplomatik, hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport hamilleri için 180 gün içinde 90 günü aşmayan bir süreyle veya transit geçiş maksadıyla vize almadan seyahat mümkün hale gelmiştir.

        • 7

          KARADAĞ

          Türkiye ve Karadağ vatandaşı olan diplomatik, hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport hamilleri, birbirlerinin ülkesine, her altı ay içinde ilk giriş tarihinden itibaren doksan (90) günü aşmayan bir süre için veya transit geçiş maksadıyla vize almadan girebilmektedir.

        Dünyanın en mutlu mesleği belirlendi
        Dünyanın en mutlu mesleği belirlendi
        50 yıldır kolunu indirmiyor!
        50 yıldır kolunu indirmiyor!
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Mühimmat taşıyan ABD uçağı İsrail'e ulaştı
        Mühimmat taşıyan ABD uçağı İsrail'e ulaştı
        Tel Aviv'den kalkan son uçaklar İstanbul Havalimanı'na indi
        Tel Aviv'den kalkan son uçaklar İstanbul Havalimanı'na indi
        "Gazze asla eski haline dönmeyecek"
        "Gazze asla eski haline dönmeyecek"
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        Adana'da baba vahşeti! Bisiklet üzerindeki oğlunu öldürdü!
        Adana'da baba vahşeti! Bisiklet üzerindeki oğlunu öldürdü!
        Üniversiteyi kazandı... İlk derse giderken öldü!
        Üniversiteyi kazandı... İlk derse giderken öldü!
        Meclis'te oturma düzenini Devlet Bahçeli çözdü
        Meclis'te oturma düzenini Devlet Bahçeli çözdü
        O parayı sonradan alabilirsiniz
        O parayı sonradan alabilirsiniz
        Çiçekli bitkilerde yüzde 45'i yok olma tehlikesi
        Çiçekli bitkilerde yüzde 45'i yok olma tehlikesi
        2 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var
        2 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        AB'den Musk'a 24 saat süre
        AB'den Musk'a 24 saat süre
        Otomobilde kampanya yarışı
        Otomobilde kampanya yarışı
        EURO 2032'de neden yok? İşte perde arkası...
        EURO 2032'de neden yok? İşte perde arkası...
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        Bodrum´a su veren ikinci baraj da kurudu
        Bodrum´a su veren ikinci baraj da kurudu
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Beşiktaş'tan Burak Yılmaz kararı!
        Beşiktaş'tan Burak Yılmaz kararı!
        Fenerbahçe'den TFF'ye tepki!
        Fenerbahçe'den TFF'ye tepki!
        Habertürk Anasayfa