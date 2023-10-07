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        Haberler Dünya Hintli adam 1973'ten beri kolunu yukarıda tutuyor! 50 yıldır bu şekilde yaşıyor!

        Hintli adam 1973'ten beri kolunu yukarıda tutuyor! 50 yıldır bu şekilde yaşıyor!

        Amar Bharati 50 yıldır sağ kolunu havada tutuyor. Eşini ve çocuklarını bırakarak kendisini kutsal bir göreve adamak isteyen Bharati inancı gereği yıllardır sağ kolunu bir kere bile indirmedi. İşte Amar Bharati'nin sağ kolunu havada tutmasının ardındaki gerçek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 14:23 Güncelleme: 07.10.2023 - 14:23
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        • 1

          TÜM İŞİNİ VE AİLESİNİ BIRAKARAK KENDİSİNİ HİNDUZİM'E ADIYOR

          Daha önce evli olan Amar Bharati üç çocuğunu ve Yeni Delhi'deki katiplik işini bırakarak 1973 yılında hayatını tamamen değiştiriyor.

          1973 yılında Bharati'nin kendi ifadelerine göre gördüğü bir rüya sebebiyle bir sabah uyandığında Sadhu kızılderilisi olmaya karar veriyor ve Hinduzim inancına ait Şiva'ya kendini adıyor.

        • 2

          2 YIL BOYUNCA DAYANILMAZ ACI ÇEKTİ

          1973'ten itibaren sarsılmaz bağlılığını ve dünya çapında barışı savunmak için sağ kolunu havaya kaldırıyor. Koşulsuz bağlıklıkla iki yıl boyunca dayanılmaz acıya katlandı ancak asla vazgeçmedi. Kolundaki tüm hisleri ve kasları yavaş yavaş kaybetmeye başladı.

        • 3

          DÜNYA BARIŞI VE HİNDUZİM'E OLAN BAĞLILIĞINI SİMGELİYOR

          Hindistan'da, Sadhu'lar sıklıkla en katı kefaret biçimlerine girişirler, böylece ruhani bağlamda kurtuluş ve aydınlanma arayışı yakalarlar.

          Bir gün samimi bir röportajda Bharati "Çok fazla şey istemiyorum. Neden oğullarımızla kendi aramızda kavga ediyoruz? Aramızda neden bu kadar kin ve düşmanlık var? Ben sadece tüm Hintilerin ve tüm dünyanın birbirirle barış içinde yaşamasını istiyorum" dedi.

        • 4

          İSTESE DE ARTIK KOLUNU İNDİREMEZ

          Bharati'nin bu hareketi özellikle keşişler dünyasında büyük ses getirmiş durumda. Ancak yaşlı adam istese de artık kolunu indiremez. Daha önce dayanılmaz bir acıyla havada tutmaya çalıştığı kolunda kalıcı hasarlar bulunuyor.

        • 5

          Bharati'nin kolundaki kıkırdak tamamen kuruduğu için hareket ettirdiğinde potansiyel bir riske giriyor. Amar Bharati hala hayatta ve bu şekilde yaşamını sürdürmeye devam ediyor.

          Kaynak: Bright Side

          Fotoğraf: Shutterstock, iStock

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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