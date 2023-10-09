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        Haberler Sağlık Uzmanlar uyarıyor: Bu kişiler mutlaka grip aşısı yaptırmalı! Kimler grip aşısı olmalı?

        Kimler grip aşısı olmalı? Uzmanlar uyardı: Bu kişiler mutlaka grip aşısı olmalı!

        Son yıllarda ağır geçirilen grip hastalığı bazı risk grubundaki insanları tehlikeye atabilir. Uzmanlara göre korunması gereken kişiler mutlaka grip aşısı yaptırmalı. Peki grip aşısını öncelikli olarak kimler yaptırmalı ve risk taşıyan hasta grupları neler?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 09:39 Güncelleme: 09.10.2023 - 09:39
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        • 1

          Sonbahar ve kış aylarına girilmesiyle beraber solunum yolu enfeksiyonları sıklıkla görülmeye başladı. En çok bulaşan enfeksiyonlardan birisi de grip. Grip hastalığında öksürük ve hapşırma gibi bulaşıcı belirtiler görülebiliyor. Bu nedenle çabuk bulaşan bu hastalık için uzmanlar grip aşısı olunması gerektiğini söylüyor.

        • 2

          YÜKSEK RİSK GRUBUNDAKİ BİREYLERİN AŞI OLMASI GEREKİYOR

          Grip hastalığında genellikle ateş, öksürük, halsizlik gibi belirtiler görülür ve bir hafta sonra bu semptomlar azalır. Ancak yaşlılar, kalp-akciğer hastalığı olanlar, diyabet hastalığı olanlar ve bağışıklığı baskılanan insanlarda grip daha riskli duruma gelebilir. Bununla beraber aşırı kilolu olanlar da ve sigara içenlerde de hastalık seyri hayatı tehdit edebilen komplikasyonlar geliştirebiliyor.

        • 3

          Bu nedenle öncelikli olarak ellerin sık sık yıkanması, hasta olunan dönemde evde kalınması, maske takılması ve yüksek risk taşıyan bireylerin aşılanması uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor.

        • 4

          EKİM VE KASIM AYINDA AŞI OLUNMASI TAVSİYE EDİLİYOR

          Özellikle 65 yaş ve üstündeki kişilerin mutlaka grip aşısı olması gerektiğini uzmanlar vurguluyor. Bununla beraber KOAH, bronşektazi, astım, kalp ve damar hastalığı olanlar, organ veya doku nakli olmuş kişiler, kanser tanısı olan ya da altta yatan çeşitli hastalıklar nedeniyle bağışıklık baskılayıcı ilaçlar kullananlar, şeker ve tansiyon hastaları gibi risk grubundaki insanlar grip aşısını ekim ve kasım aylarında uzman tavsiyesi üzerine olabilirler.

        • 5

          ZATÜRRE HASTALIĞINA KARŞI KORUYUCU

          Grip aşısının özellikle zatürre hastalığına karşı koruyucu etkisinden dolayı önemi büyüktür. Ayrıca yüksek risk grubundaki hastaların zatürre aşısı olması da uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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