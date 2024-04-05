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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Yaşlı ve engelli maaşı 2024: Yaşlı ve engelli aylığı ne zaman, hangi gün hesaba yatacak? Bakan'dan açıklama geldi! - Merak Edilenler Haberleri

        Bakan Göktaş'tan açıklama! Yaşlı ve engelli maaşları ne zaman hesaba yatacak?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, Nisan ayında 4,8 milyar TL tutarında yaşlı ve engelli maaşı ödemesi yapacaklarını açıkladı. Göktaş, 'engelli ve yaşlı bireylerin her alanda yanındayız' diyerek, Nisan ayı ödemelerinin başladığını duyurdu. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 15:22 Güncelleme: 05.04.2024 - 15:22
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        • 1

          Yaşlı ve engelli aylıkları Nisan ayı için ödeme tarihleri beklenirken, bir son dakika gelişmesi yaşandı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan tarih açıklaması geldi. Peki, yaşlı ve engelli aylıkları ne zaman hesaba yatacak? İşte, detaylar...

        • 2

          YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞLARI NİSAN AYI İÇİN BAKAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Nisan ayına dair toplam 4,8 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz” dedi.

        • 3

          YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI NE ZAMAN HESABA YATACAK?

          Nisan ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, yaklaşık 2,6 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,2 milyar TL engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını bildirdi.

        • 4

          NİSAN AYINDA TOPLAM 4,8 MİLYAR TL YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI ÖDENECEK

          Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Göktaş, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Nisan ayı için toplam 4,8 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz” ifadelerini kullandı.

        • 5

          2024 ENGELLİ MAAŞI NE KADAR?

          2024 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında engelli aylığı engel oranı yüzde 40-69 arası olana 2 bin 797.81 lira, yüzde 70 ve üzeri olana 4 bin 196,70 lira, 18 yaş altı engellilere ise 2 bin 797,81 lira ödeme yapılacak.

          Engelli maaşları yılda iki kez zamlandığından Temmuz-Aralık ayında yeniden güncellenecek.

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