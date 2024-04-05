Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.halka arz oluyor. Eşit dağıtım yöntemiyle halkı arzı yapılacak firmanın BİST kodu RGYAS olarak belirlendi. Halka arz büyüklüğü 4,5 milyar TL olan Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arzın tüm detaylarını derledik. İşte, Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. hisse fiyatı, lot dağıtımı, halka arz tarihleri...