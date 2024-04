Parkinson hastası Michael J. Fox oyunculuğa dönmek istiyor

"FİLMDEKİ GİBİ BİR AN YAŞADIM"

Michael J. Fox, geçtiğimiz yıl; Quentin Tarantino’nun 'Bir Zamanlar Hollywood'da' (Once Upon a Time in Hollywood) filminde yaşanan benzer bir sahnenin kendisine emekliye ayrılması için bir işaret olduğunu söylemişti.

Fox, "Leonardo DiCaprio'nun karakterinin artık repliklerini hatırlayamadığı bir sahne var. Soyunma odasına geri dönüyor ve aynada kendine çıldırmış gibi bağırıyor. Ben de aynaya bakarken 'Artık hatırlayamıyorum' diye düşündüğüm bir an yaşadım" demişti.