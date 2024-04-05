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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Son dakika: Beşiktaş'ta Fernando Santos seneye yok! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Fernando Santos seneye yok!

        Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından Fernando Santos eleştirilerin odak noktasına yerleşirken geleceği de merak konusu oldu. Siyah-beyazlılar, Portekizli hocayla yeni sezonda yola devam etmeyecek. Beşiktaş yönetimi yeni hoca arayışlarına da kısa süre içinde başlayacak

        Giriş: 05.04.2024 - 13:57 Güncelleme: 05.04.2024 - 14:21
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        Santos seneye yok!
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        Milli ara dönüşü ilk maçında Başakşehir ile berabere kalan Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçlar ve oynanan kötü futbolla birlikte gözler de Fernando Santos'a çevrildi.

        LİGDE SADECE 4 GALİBİYET

        Süper Lig'deki son 4 maçında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, 3.'lük yarışında Trabzonspor'un 5 puan gerisine düştü. Süper Lig'de çıktığı 12 maçta sadece 4 galibiyet alabilen Santos, 5 yenilgi ve 2 beraberlikle 14 puan toplayabildi. Siyah-beyazlılar, bu maçların 5'inde kalesini gole kapatsa da 6'sında ise rakip fileleri bulamadı. Santos bu sezon elde kalan en önemli hedef olan Türkiye Kupası'nda ise Eyüpspor, Antalyaspor ve Konyaspor'u eleyerek yarı finalde Ankaragücü'nün rakibi oldu.

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        YÖNETİM ARAYIŞLARA BAŞLAYACAK

        Siyah-beyazlılar, kazandığı maçlarda bile keyif veren bir oyun ortaya koyamayan Portekizli hocayla yeni sezonda devam etmeyecek. Santos'un sezon sonunu görüp göremeyeceği ise Samsunspor ve üst üste Ankaragücü ile oynanacak lig ve kupa maçlarıyla belli olacak. Beşiktaş yönetimi ayrıca gelecek sezon için yeni hoca arayışlarına da başlayacak.

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