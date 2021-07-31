Yaş kayısının ihracat değeri arttı

Malatya'da yaş kayısı hasadının sonuna gelinirken, ürünün ihracat değerinin geçen yıla göre artarak 2,5 avro olduğu bildirildi.
Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tescilli Malatya kayısısında haziranda başlayan hasadın sonlarına gelindiğini, yaş kayısı ihracatının da bitme aşamasında olduğunu söyledi.
Yaklaşık 8 milyon kayısı ağacının bulunduğu kentte geçmiş yıllara göre yaş kayısı hasadının erken sona erdiğini belirten Özcan, "Mayıs ayının 10'unda kentte 1300-1700 rakım arasında ciddi anlamda ilkbahar geç donlarıyla karşılaştık. Dolayısıyla yaş kayısıda sezonu bu yıl erken kapatıyoruz. Yaş kayısı ihracatında artık son günlerimizi yaşıyoruz. Artık ihracatçının kuru kayısı aldığı dönemlere geçeceğiz." diye konuştu.
Kayısı üreticilerinin fiyatlar anlamında çok iyi bir sezon geçirdiğine işaret eden Özcan, şöyle konuştu:
"Üreticilerimiz yaş kayısıyı tüccarlara kilogramını ortalama 8 liradan sattı. Geçen yıl kilogram fiyatı ortalaması 5 lira bandındaydı, bu sezon 8 liradan işlem gördü. Yaş kayısıda konsantre ürünü de üreticilerimiz ciddi anlamda iyi fiyata değerlendirme fırsatı buldu. Konsantre kayısı şu an yaklaşık 4 liradan işlem görüyor, geçen yıl 2-2,5 bandındaydı. Konsantre ürün sezona kilogram fiyatı 3 liradan başladı."
Hasat sezonunun kısa sürmesi dolayısıyla belki arzu edilen ihracat rakamlarının yakalanmayacağını aktaran Özcan, şöyle devam etti:
"İhracat değerine baktığımızda geçen yıl 1,8 avro (kilogram) olarak işlem gören yaş kayısı ihracatı fiyatımız bu yıl yaklaşık 2,5 avrodan işlem gördü. Bizim için sevindirici bir gelişme. Yaş kayısı fiyatlarında ürünü arzu ettiğimiz fiyatlara taşıyabildik. Hasat sezonu biraz daha uzun olsaydı ihracatı çok daha iyi noktalara taşıyabilirdik. Üreticimiz son 10 yılın en güzel dönemini yaşıyor. Hem kuru hem de yaş kayısı fiyatları açısından üreticimiz için çok sevindirici bir yıl. İhracatçı cephesinden baktığımız zaman kayısıda istikrarlı dönem geçiriyoruz. Bu istikrarlı dönemin devam etmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."
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