YARIN (26 MART SALI) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Yarın İstanbul'u parçalı bulutlu ama güneşli bir gün bekliyor; sıcaklıklar 14 dereceye kadar çıkacak.

Ankara ise bulutlu ve kapalı havanın etkisinde olacak. Sıcaklıklar 2 ile 11 derece arasında değişecek.

İzmir de güneşli bir gün geçirecek şehirlerden. Sıcaklıklar 21 dereceye kadar çıkacak.