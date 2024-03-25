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        Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava nasıl olacak? 26 Mart Salı İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu

        Yarın hava nasıl olacak? 26 Mart Salı hava durumu

        Bahar aylarına girmiş olmamız rağmen havanın sürekli değişmesi kafa karıştırıcı olabiliyor. Meteorolojiden alınan bilgilere göre; bu hafta yine yurt genelinde hem güneş hem kar hem de yağmur var. İşte, 26 Mart Salı İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 09:53 Güncelleme: 25.03.2024 - 09:53
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        • 1

          Mart ayının son günlerini yaşıyoruz ancak tam olarak ilkbahar havasını hissedemedik. Önümüzdeki bir hafta daha havalar bu şekilde ilerleyecek ancak kısa bir süre sonra bahar sıcaklıklarını hissedeceğiz. İşte, 26 Mart Salı İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        • 2

          YARIN (26 MART SALI) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

          Yarın İstanbul'u parçalı bulutlu ama güneşli bir gün bekliyor; sıcaklıklar 14 dereceye kadar çıkacak.

          Ankara ise bulutlu ve kapalı havanın etkisinde olacak. Sıcaklıklar 2 ile 11 derece arasında değişecek.

          İzmir de güneşli bir gün geçirecek şehirlerden. Sıcaklıklar 21 dereceye kadar çıkacak.

        • 3

          YARIN (26 MART SALI) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

          Mart ayının tüm değişken hava durumu kaldığı yerden devam ediyor. Salı günü Marmara ve Ege güneşli; Akdeniz, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu yağmurlu, Doğu ise karlı olacak.

          Doğu bölgesi dışında kalan bölgelerde hava sıcaklıkları ortalama 10 derece civarında seyredecek.

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