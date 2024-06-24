Yardım ederken gasp edildi

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İHA'nın haberine göre, Battalgazi ilçesi Başharık ilçesinde K.A., komşusu B.D.’den aracı ile kendisini çarşı merkezine bırakmasını istedi.

Bu sırada B.D.’den para isteyen şahıs, talebine olumsuz yanıt alınca aracı gasp ederek kaçtı. B.D.’nin ihbarı üzerine çalışma başlatan ekipler, K.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Gasp edilen araç ise sahibine teslim edildi.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.