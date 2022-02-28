Yaptırımlar kripto paraları kapsayacak mı?

Başta ABD ve AB olmak üzere dünyanın önemli ekonomileri Rusya'ya yönelik yaptırımların dozunu her geçen gün artırıyor.
Putin yönetiminden isimler ve yönetime yakın çeşitli iş insanlarının geçen hafta varlıklarının dondurulmasının ardından dün AB, Rus bankalarını SWIFT sisteminden çıkartacağını açıkladı. Güney Kore, Japonya gibi ülkeler de bu karara katılacağını açıkladı.
Bunun yanında AB, Rusya'nın 630 milyar dolarlık Merkez Bankası rezervinin yaklaşık 304 milyar dolarını 'felç edeceğini' açıkladı. Tüm bu kararların ardından dolar/ruble yüzde 30 yükselişle 109'u aştı.
'ERKEN AŞAMADA'
Rusların rublede yaşanan değer kaybı yüzünden kripto paraya daha çok yöneldiği belirtilirken ABD'nin bu konuda da bir adım atmaya hazırlandığı iddia edildi.
The Wall Street Journal'in haberine göre Biden yönetimi Rusların Bitcoin, Ethereum gibi kripto paralara erişimini engellemek için çalışmalara başladı. Haberde kripto para yasağının yeni ve henüz keşfedilmemiş bir alan olduğu ve Beyaz Saray'ın bu yasak için hazırlıkların henüz başında olduğu belirtildi.
REGÜLASYON ÇAĞRISI
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ise Rusya'nın 'yaptırımların etrafından dönmesinin' önüne geçmek için kripto paralara yönelik yeni regülasyonlar getirilmesi çağrısında bulundu. Lagarde ECB'nin, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını katı bir şekilde uygulayacağını belirtti.
EN POPÜLER YATIRIM ARACI
Rusya'da halihazırda kripto varlıklar savaştan önce popüler yatırım aracıydı. Yapılan araştırmalara göre 17.3 milyon Rus vatandaşının yani nüfusun yüzde 12'sinin kripto para yatırımı bulunuyor. Dünya Altın Konseyi'nin gerçekleştirdiği son ankette Rusların yüzde 17'si kripto paraların favori yatırım aracı olduğunu belirtti. Böylece kripto paralar ankette Rusya'nın en popüler yatırım aracı olarak öne çıktı. Kripto paraları yüzde 16 ile altın ve yüzde 10 ile hisse senetleri takip etti.
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