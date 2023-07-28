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        Haberler Para Yapı Kredi hisse satışına 5 kat talep geldi - Para Haberleri

        Yapı Kredi hisse satışına 5 kat talep geldi

        Koç Holding, Yapı Kredi hisse satışına uluslararası fonlardan 5 kattan fazla talep geldiğini ve 40 kadar uluslararası kurumsal yatırımcıya tahsis yapıldığı açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2023 - 16:38
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        Yapı Kredi hisse satışına 5 kat talep geldi
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        Koç Holding'den yapılan açıklama şöyle:

        "Koç Holding olarak sahip olduğumuz Yapı Kredi sermayesinin %6,8’ine denk gelen Yapı Kredi payının, hızlandırılmış talep toplama süreci sonucunda 6,8 milyar TL (yaklaşık 250 milyon ABD Doları) bedel ile borsa dışında kurumsal yatırımcılara satışını başarılı bir şekilde tamamladık. Çok sayıda uluslararası fondan 5 kattan fazla talep alınan işlemde 40 kadar uluslararası kurumsal yatırımcıya tahsis yapılmış olup, içlerinde uzun vadeli yatırımcılar da bulunmaktadır. Son yıllardaki en yüksek tutarlı söz konusu başarılı işlem, ülkemize, topluluğumuza ve bankamıza duyulan güvenin bir göstergesidir.

        Şirketimizin portföy optimizasyonu amacıyla gerçekleştirilen işlem sonucunda daha da güçlenen likiditemiz ile önümüzdeki dönemde de tüm paydaşlarımız için uzun vadeli değer yaratacak fırsatları takip edeceğiz. İşlem sonrasında Yapı Kredi halka açıklık oranının yaklaşık %38,83’e yükselmesiyle, yatırımcı tabanı çeşitlendirilerek hisse derinliğinin artması da sağlandı.

        Koç Topluluğu olarak Yapı Kredi’ye, bankacılık sektörüne ve ülkemizin potansiyeline olan inancımız ile %61,17 oranındaki ortaklık payımızla Yapı Kredi’deki ana hissedarlığımız devam edecektir.

        Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

        Koç Holding A.Ş."

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