Yapı Kredi'den 6 ayda 24.1 milyar TL net kâr

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Yapı Kredi yılın ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Buna göre Banka yılın ilk altı ayında ülke ekonomisine 1 trilyon lirayı aşan kaynak sağladı. Toplam nakdi kredi hacmi yıl sonundan bu yana yüzde 20 artarak 702 milyar liraya yükselen Banka'nın aktif büyüklüğü ise 1.5 trilyon lira oldu.

Yılın ilk yarısında toplam mevduatı yüzde 35 artışla 941 milyar liraya çıkan Yapı Kredi'nin, 30 Haziran 2023 itibariyle öz kaynak karlılığı yüzde 36.8 olurken, sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 17 olarak gerçekleşti. Yapı Kredi'nin 2023'ün ilk 6 ayındaki net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25.7 artarak 24.1 milyar lira oldu.

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Bankadan yapılan açıklamada ygörüşlerine yer verilen Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, şu bilgileri verdi:

"Gücümüzü aldığımız ülkemiz ekonomisine değer katmak ve özellikle deprem felaketinin yaralarını sarmak için çalışmayı sürdürüyoruz. Haziran ayında imza attığımız ilk sosyal sendikasyon kredimizle, 580 milyon dolar kaynak sağladık. 21 ülkeden 35 bankanın katılımı ile gerçekleşen bu işlemle deprem felaketinden etkilenen illerdeki müşterilerimizin dış ticaret finansmanında yanlarında oluyoruz.

Deprem felaketinin hemen ardından Koç Holding tarafından hızla hayata geçirilen konteyner kentler projesinde de bölgedeki istihdama katkı sağlamak adına Müşteri İletişim Merkezi takımlarımızı kurduk. Bunlardan ilki olan Hatay Umut Kent'te Müşteri İletişim Merkezi'miz göreve başlayarak tüm Türkiye'den çağrı almaya başladı. Önümüzdeki günlerde Hatay'ın yanı sıra, Adıyaman ve Kahramanmaraş Umut Kentleri'mizde de takımlarımız çalışmaya başlayacak.

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Öte yandan, yılın ilk yarısında sadece deprem felaketinden etkilenen bölgelere değil, ülkemiz genelinde ekonomimize sağladığımız kaynak da 1 trilyon lirayı aştı. Türkiye'nin sınırları kaldıran bankası olarak, önümüzdeki dönemde de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

'SÜRDÜRÜLEBİLİR DÖNÜŞÜME TEŞVİK EDİYORUZ'

Türkiye'de sürdürülebilirlik alanında öncü ve lider olmayı amaçladıklarını sözlerine ekleyen Gökhan Erün, "Yapı Kredi olarak dokunduğumuz her alanda sürdürülebilir dönüşümü teşvik etmek için çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik alanında sağladığımız finansman çözümleriyle müşterilerimize sürdürülebilirlik dönüşümü yolunda eşlik ediyoruz. Yeşil tahviller, sürdürülebilirlik bağlantılı krediler, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği kredileri gibi pek çok ürün ve hizmetimizle sürdürülebilir kalkınma sorunlarına finansal çözümler sunuyoruz" diye konuştu.

Diğer yandan hayata geçirdikleri Yapı Kredi Sürdürülebilir Tercih Programı (Step) ile sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı artırarak bireysel dönüşümü tetiklemek istediklerini söyleyen Gökhan Erün, şöyle konuştu: "Sürdürülebilir dönüşümü tüm müşterilerimizle gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz Yapı Kredi Step ile bireyler ve toplum için uzun vadeli projeler tasarlıyoruz. Yapı Kredi Step'e üye olarak, bireysel dönüşüm yolculuğuna başlayan müşteri sayımız 250 bini buldu. Bu sayı önümüzdeki dönemde hızla artacak ve sağlıklı sürdürülebilir bir gelecek için yarattığı fayda da büyüyecek. Ülkemizdeki sürdürülebilirlik bilincini ve kültürünü ileri taşımak için öncülüğünü yaptığımız bu dönüşüm programıyla ülkemize kalıcı, çözüm odaklı ve sürdürülebilir bir katkı sağlıyoruz.''

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Sürdürülebilirlikte itici güç olarak dijitalleşmeden faydalandıklarını dile getiren Gökhan Erün, şu ifadeleri kullandı:

"Dijitalleşmenin sağladığı olanaklar, doğa dostu uygulamaların önünü açarak sürdürülebilir bir dünya için önemli katkılar sağlıyor. Dolayısıyla dijitalleşme, sürdürülebilir bir dünya için de önemli bir kaldıraç görevinde. 2019 yılında başlayarak devam eden kâğıtsız işlem ve dijitalleşme çalışmalarımız sayesinde tüm hizmet kanallarımızdan yapılan müşteri işlemlerinde 1.4 milyar adet kâğıt tasarrufu sağladık. Bu rakam 119 bin ağacın yok olmasını engellemek anlamına geliyor. Dijitalleşmede geldiğimiz son noktada ise ''Hayatınızın Uygulaması'' konsepti ile Yapı Kredi Mobil'i bir süper uygulamaya dönüştürdük ve 'Benim Dünyam' menüsü ile kullanıcılarımızın birçok ihtiyacını karşılayabilen çok kapsamlı bir platform haline getirdik. Müşterilerimize sunduğumuz tüm bu inovatif hizmet ve iletişim çalışmalarımız neticesinde bugün 10 müşterimizden 9'u aktif dijital müşterimiz konumunda. Bununla birlikte, sektörde öncülüğünü yaptığımız uzaktan müşteri edinimi yoluyla yeni müşteri kazanımımız 2023'ün ilk yarısında geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre yüzde 40'a yakın arttı. Önümüzdeki dönemde de bu sayının katlanarak büyüyeceğini öngörüyoruz."

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'KOBİ BANKACILIĞI STRATEJİK ÖNEME SAHİP'

KOBİ bankacılığının Yapı Kredi için stratejik öneme sahip bir alan olduğuna dikkat çeken Gökhan Erün, şunları aktardı: "Sürdürülebilir büyüme ve ekonomimizin güçlenmesi KOBİ'lerimizin sağlıklı bir mali yapıya sahip olması ve bu sayede katma değer yaratmaları ile mümkün. Bu anlamda firmaların hem maliyetlerini azaltıp verimliliklerini artırması hem de rekabette öne geçme fırsatı yakalaması için dijitalleşme alanında onlara en iyi şekilde destek oluyoruz. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de e-ticaretin payı toplam ticaret hacminin içerisinde giderek artıyor. Biz de bu alanda gerçekleştirdiğimiz iş birlikleriyle KOBİ'lerin e-ticaret dünyasına ayrıcalıklı bir şekilde adım atmalarına, yeni müşteri ve pazarlara ulaşmalarına olanak sağlıyoruz. Bunun yanında dijital kanallarımızdan sunduğumuz ayrıcalıklı hizmetlerimizle de KOBİ'lerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Önümüzdeki dönemde de finansal hizmetlerimizin yanı sıra müşterilerimizin işlerini dijitale taşımalarına olanak sağlayacak çözümler geliştirmek ana odak noktalarımızdan biri olmaya devam edecek. Dijital dönüşüm noktasında KOBİ'lerimizin yanında olmayı ve onları her alanda desteklemeyi sürdüreceğiz.''

Yapı Kredi'nin 30 Haziran 2023 Tarihli Konsolide Finansal Sonuçlarına İlişkin Seçilmiş Göstergeler:

Toplam aktifler: 1.5 trilyon TL

Temel bankacılık gelirleri: 39.3 milyar TL

Toplam nakdi krediler: 702 milyar TL

Net grup kârı: 24.1 milyar TL

Toplam müşteri mevduatı: 941 milyar TL