Yapı Kredi 79 yaşında

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9 Eylül 1944'te kurulan Yapı Kredi 79. yaşını kutluyor. Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre "Hizmette sınır yoktur" anlayışıyla ekonomik, sosyal ve kültürel alanda ülkeye ve topluma katkılar sunan banka, tarihinden aldığı ilhamla, ülkeye her koşulda değer katmak için bugün olduğu gibi yarın da var gücüyle çalışmayı sürdürecek.

Yapı Kredi, Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023'ün ilk yarısında ülke ekonomisine 1 trilyon lirayı aşan kaynak sağladı.

Ülke ekonomisine değer katmak ve şubat ayında yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmak için tüm kaynaklarını seferber eden banka, 21 ülkeden 35 bankanın katılımı ile gerçekleşen 580 milyon dolarlık bir sendikasyon kredisine de imza atarak deprem felaketinden etkilenen illerdeki müşterilerin dış ticaret finansmanında yanlarında olmaya devam etti.

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Son olarak banka, uluslararası piyasalardan 500 milyon dolar tutarında ilk sürdürülebilir eurobond ihracını da gerçekleştirerek ülkeye duyulan güveni bir kez daha tescilledi.

'TARİHİMİZDEN İLHAM ALIYORUZ' Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, kurulduğu günden bugüne Yapı Kredi'nin bankacılık sektöründe öncü kimliğini sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti: "Bugün 79. yaşını kutladığımız bankamızın geçmişine baktığımızda ilk şube bankacılığı, ilk 24 saat bankacılık hizmeti, 444 0 444 ile ilk özel servis numaralı telefon bankacılığı, ilk kredi kartı, ilk tüketici kredisi ve ilk otomobil kredisi gibi pek çok vizyoner ürün ve hizmetle sektöre yön verdik. Günümüzün artık ayrılmaz bir parçası olan dijital bankacılık da yine aynı vizyoner bakış açımızın bir ürünü. Daha pek çok ilki barındıran tarihimiz, Yapı Kredililer olarak bizleri gururlandırmanın yanında tüm sektöre ilham kaynağı olmayı da sürdürüyor. REKLAM Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'ün ilk yarısında ülkemiz ekonomisine sağladığımız 1 trilyon lirayı aşan kaynağın yanı sıra haziran ayında imza attığımız sosyal sendikasyon kredimizle 580 milyon dolarlık bir kaynak daha oluşturduk. Şubat ayında ülkemizi derinden sarsan deprem felaketinden etkilenen illerdeki müşterilerimizin dış ticaret finansmanında kullanılacak bu işlem ve hazırladığımız diğer finansal çözümlerle de deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalıştık." Sağladıkları finansal çözümlerin yanı sıra Koç Holding tarafından hızla hayata geçirilen "Umut Kent" projesinde de bölgedeki istihdama katkı sağlamak adına Müşteri İletişim Merkezi takımlarını kurduklarını belirten Erün, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da bulunan takımların göreve başlayarak tüm Türkiye'den çağrı almaya başladığını bildirdi. Yapı Kredi'nin pek çok alanda sektöre öncülük ettiğini ifade eden Erün, şöyle devam etti: "Ülkemiz ekonomisine ve sektörümüze kattıklarımızla tüm paydaşlarımıza değer yaratmak için çalışıyoruz. Müşteri memnuniyetini ilk sıraya koyan ve bu doğrultuda çalışmalarına yön veren bir kurum olarak hizmet kalitemizi her alanda tescilliyoruz. Türkiye'yi kredi kartıyla tanıştıran markamız World ile 30 yılı aşkın sürede yalnızca kredi kartı değil ödeme sistemleri alanının da ülkemizdeki mimarı olduk. World markası, bugün geldiği noktada dijital kartlar dahil olmak üzere 16 buçuk milyonu Yapı Kredi'ye ait olmak üzere lisans bankaları dahil 25 milyon kartın dahil olduğu büyük bir ekosistemi temsil ediyor. Bununla birlikte dijital dönüşüme liderlik etme vizyonumuz doğrultusunda müşterilerimize hız ve kolaylık sağlamak adına tüm dijital ödeme çözümlerimizi World Pay çatısı altında birleştirdik. Yeni nesil dijital ödeme yöntemlerimizi bir arada sunduğumuz World Pay ile hem sanal hem de fiziki ortamlarda ödeme işlemlerini kolaylaştırıyoruz." REKLAM Gökhan Erün, devrim niteliğindeki yeniliklerle dijital bankacılık alanında sektöre liderlik ettiklerini kaydederek, dijital bankacılığın sınırlarını genişleten kullanıcı dostu uygulamalarla daima müşterilerin yanında olduklarını kaydetti. Erün, "Aktif her 10 müşterimizden 9'u dijital bankacılık hizmetlerimizi tercih ederek, dijital kanallarımız üzerinden bireysel ve kurumsal olmak üzere 800'ün üzerinde bankacılık işlemini kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Bu yıl, yine bir ilk olarak Yapı Kredi Mobil'i 'hayatınızın uygulaması' olarak bir süper uygulamaya dönüştürdük. Böylece, Yapı Kredi Mobil sadece bir bankacılık uygulaması değil, hayatın her alanında destek sunan bir uygulama haline geldi." ifadelerini kullandı. "Hizmette sınır yoktur" anlayışıyla bireysel bankacılık hizmetlerinin yanı sıra tüzel müşterilere sunulan hizmetlerde de öncü bir konumda olduklarını belirten Erün, şunları kaydetti: "Geleceğin bankacılığını bugünden inşa etme vizyonumuzla hem firmalara hem de faaliyet gösterdikleri sektörlere katkı sağlamak en büyük önceliğimiz olmaya devam ediyor. 2018 yılının son çeyreğinde zamanın ötesinde bir yeniliğe imza atarak 'Görüntülü İşlem Asistanları ile Uzaktan Müşteri Kazanımı'nın Türkiye'de öncülüğünü yapmıştık. Bu yıl, hizmetimizin kapsamını genişleterek bireysel müşterilere ek olarak tüzel müşterilerimizin de uzaktan müşteri olma imkanından yararlanmasını sağladık. Yine Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan bu son yeniliğimiz sayesinde tüzel firmalar, şubelerimizi ziyaret etmeden Yapı Kredi Mobil üzerinden kolayca müşterimiz olarak anında hesap açılışı yapabiliyor. REKLAM Bu alandaki faaliyetlerimizi, ülke ekonomisinin kalbi olan işletmeler için değer yaratmak, onların gelişimini desteklemek ve işlerini büyütmek amacıyla gerçekleştiriyoruz. Sağladığımız finansal desteklerin yanı sıra en güncel teknolojilerin olanaklarını işletmelerimizle buluşturuyor ve sınırları kaldırıyoruz. Sunduğumuz devrim niteliğindeki hizmetlerle işletmelerin yanında olmaya devam edeceğiz." 'ORTAK FAYDA YARATIYORUZ' Yapı Kredi CEO'su Erün, Yapı Kredi'nin topluma, insana ve doğaya dost sürdürülebilir gelecek hedefiyle çalıştığını vurgulayarak, iş felsefelerinin merkezine koydukları sürdürülebilirlik anlayışıyla yeni ürün ve hizmetler geliştirdiklerini aktardı. Koç Holding'in sürdürülebilirlik alanındaki vizyonuyla birleştirerek, ortak fayda ve değer yaratmaya odaklandıklarını belirten Erün, şu değerlendirmede bulundu: "Bu kapsamda sürdürülebilirlik alanında sağladığımız finansman çözümleriyle müşterilerimizin sürdürülebilirlik yolculuğunda yanlarında oluyoruz. Yeşil tahviller, sürdürülebilirlik bağlantılı krediler, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği kredileri gibi pek çok ürün ve hizmetimizle sürdürülebilir kalkınma sorunlarına finansal çözümler sunuyoruz. Düşük karbon ekonomisine geçişte sorumluluğumuzun farkındayız. Bu konuda da uluslararası kriterlere bağlı olarak önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde uluslararası piyasalardan sağladığımız 500 milyon dolar tutarında ilk sürdürülebilir eurobond ihracımız da bu desteğin bir göstergesi. Bu kaynağı, Yapı Kredi'nin sürdürülebilir finans çerçevesi ile uyumlu olacak şekilde kullandıracağız. 79 yıldır yaptığımız gibi, bundan sonra da Tüm Yapı Kredililer olarak var gücümüzle çalışmaya ve her alanda ülkemize ve insanımıza ilk günkü heyecanla en iyi hizmeti sunarak sınırları kaldırmaya devam edeceğiz."