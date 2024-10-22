Yapı kimyasallarında İMKTS dönemi

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İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), yapı kimyasalları sektöründeki ürünlerin kalitesini artırmak amacıyla ‘’İnşaat Malzemeleri Kalite Takip Sistemi’’ (İMKTS) sistemin geldiği aşamayı ve ayrıntılarını kamuoyuna duyurdu. 14 yapı kimyasalları üreticisi firmayla imzalanan protokol kapsamında sürdürülen çalışmanın basın toplantısı; gazeteciler, sektör paydaşları ve ilgili firmaların katılımıyla yapıldı.

"TÜRKİYE GÜVENLİ YAŞAM ALANLARINA İHTİYAÇ DUYUYOR"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, inşaat sektörü ve inşaat malzemesi sanayisinin Türkiye için önemine dikkat çekti. Küçükoğlu, “Bu kritik önemi, beş temel faktörle açıklayabiliriz. Birincisi, nüfus artışı ve kentleşme ihtiyacı. Türkiye, artan nüfusuyla modern ve güvenli yaşam alanlarına ihtiyaç duyuyor. İkincisi, deprem güvenliği ve kentsel dönüşüm. Ülkemiz nüfusunun yüzde yetmişi deprem riski taşıyan bölgelerde yaşıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın beyanlarına göre şu anda ülke çapında altı milyon riskli konutun dönüştürülmesi gerekiyor. Üçüncü olarak, deprem bölgelerinin ihtiyaçları. Bu bölgelerdeki tahribatın giderilmesi ve yeniden inşa süreçleri, uzun vadeli bir gereklilik olarak karşımıza çıkıyor. Dördüncü faktör ise enerji verimliliği. Konutların enerji tüketimini düşürmek, ülkemizin cari açığını azaltmak ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak açısından son derece önem taşıyor. Beşinci ve son faktör ise renovasyon, yani mevcut yapıların iyileştirilmesi. İnşaat malzemesi sanayimizin yıllık ekonomik koşullara bağlı olarak yüzde 40-50 arasındaki üretim miktarı mevcut inşaatların iyileştirilmesinde kullanılıyor’’ ifadelerini kullandı.

REKLAM "GÜVENİLİRLİĞE HASSASİYETLE ODAKLANDIK" Konuşmasının devamında İnşaat Malzemeleri Kalite Takip Sistemi’nin önemine değinen Küçükoğlu, ‘’Yapı kimyasalları sektörü, inşaat malzemeleri sanayinin gelişiminde kritik bir rol oynamakta ve ortalamanın üzerinde bir büyüme potansiyeline sahip. Gelecek dönemde bu sektörün daha hızlı bir şekilde büyümesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun için üretilen malzemeler hem iç pazar hem de ihracat pazarları için gerekli niteliklere uygun olmalı. Ayrıca, doğru belgelendirme süreçleriyle desteklenmeli ve beyan edilen nitelikler ürünlerde gerçekten yer almalı. Bu esas, halkımızın ve ihracat yaptığımız bölgelerdeki müşterilerimizin doğru ve güvenilir ürünlere erişimini sağlamak açısından son derece önem taşıyor. Ülkemizde bu alanda önemli gelişmeler yaşanmakta ve biz de bu gelişmelere öncülük etmeyi hedefliyoruz. Güven esasına dayalı ilişkilerle sektörümüzü büyütmek en büyük gayretlerimizden biri. İMKTS sürecinde güvenilirliğe hassasiyetle odaklanmakta ve bu doğrultuda çalışmaktayız’’ diye konuştu.

Küçükoğlu, inşaat malzemesi sanayisinin, Türkiye'nin en büyük üçüncü ihracatçısı olduğunu ve 2023 rakamları ile 29 milyar dolarlık ihracata imza attığını kaydetti. "SEKTÖRDE POZİTİF REKABET ŞARTLARININ OLUŞMASINA ÖNCÜLÜK ETTİK" Sistemin işleyişine dair bilgileri aktaran Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ferdi Erdoğan, akredite kurumlarda yapılan testlerin sonuçlarının ilgili firmalarla paylaşıldığını ifade etti. Erdoğan; “Test sonucunda ilgili standarda göre bir uygunsuzluk tespit edildiğinde ilgili firmaları uyararak, düzeltici faaliyet gerçekleştirmeleri için belirli bir süre veriyoruz. Bu süre zarfında firmalar, gerekli düzeltici faaliyetleri yapıyorlar ve tekrar ürünler test süreçlerinden geçiyor. Ayrıca bu sistemi hayata geçirirken Rekabet Kurumu'ndan da gerekli izinleri alarak, sektörde pozitif rekabet şartlarının oluşmasına öncülük ettik” dedi. Bu yola müşterileri beklentilerini karşılamak amacıyla çıkıldığının ve sonuçların şeffaflıkla kamuoyuyla ve ilgili taraflarla paylaşıldığının altını çizen Ferdi Erdoğan; “Umarım bu çalışma, tüm sektöre örnek olur ve benzer çalıştırmalar geliştirme fırsatımız olur’’ dedi.

Türkiye İMSAD tarafından yürütülen ‘’İnşaat Malzemeleri Kalite Takip Sistemi’’ protokolünün imzacıları; Aragonit, Ardex, Bostik, Baumit, Entegre Harç, Fixa, FoxBau, Kalekim, Koramic, Mapei, Myfix Yapı Kimyasalları, Betek, Saint Gobain Weber ve Sika şirketlerinden oluşuyor.