Yapay zeka ile diş tedavisi

Diş tedavilerinde yeni bir dönemin ve dijital dönüşümün kapısını aralayan yazılım RealGUIDE, SDT Dental Studio iş birliği ile Türkiye'ye geldi. Diş Hekimliği’nde gelişmiş tanı, implant yerleştirme, ileri düzeyde cerrahi rehber tasarımı ve protez modelleme için birleştirilebilen farklı modüllerden oluşan RealGUIDE yazılımı için SDT Dental Studio, İtalyan teknoloji firması 3Diemme ile distribütörlük anlaşması imzaladığını duyurdu.

REKLAM advertisement1 PC, MAC ve mobil platformlarla (Apple iOS) uyumlu RealGUIDE yazılımının en uygun implant-protez rehabilitasyonunu uygulamak adına güçlü yapay zeka algoritmalarıyla en karmaşık vakalarda dahi çözüm sunabildiği açıklandı. İhtiyaca uygun çözümler sunan platform, dijital iş akışı yönetimi için hem diş hekimleri hem de diş teknisyenleri için tek bir entegre ortamda hata payını sıfıra indirmeyi hedefleyerek veri aktarımı da sağlıyor. RealGUIDE, hastaların verilerine her zaman CLOUD (BULUT) platformundan erişebilme olanağını sunarken, iPad/iPhone gibi dijital ortamlarda klinik vakaları diğer meslektaşlar ve uzmanlarla paylaşma ve üzerinde tartışabilme olanağı da tanıyor.

YAPAY ZEKALI TEKNOLOJİ SDT Dental Studio güvencesiyle Türkiye’ye sunulan RealGUIDE yapay zeka ile her yeni vaka ile birlikte öğreniyor ve gelişiyor. STL ve DICOM dosyalarının eşleştirilmesi, otomatik panoramik eğri takibi, kemik ve tek diş segmentasyonunun yanı sıra içe aktarılan dosyalardan kronların tanınması ve otomatik olarak çıkarılması da yapay zeka ile kolaylaşıyor.