Yapay zeka destekli Intel Core Ultra 9 işlemcili OLED notebook

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Öndse gelen bilgisayar üreticilerinden Asus, CES 2024 öncesi yeni modellerini Türkiye'de ön gösterime çıkarttı. Markanın gösterimini gerçekleştirdiği modeller arasında yer alan, Intel'in yapay zeka destekli işlemcisine sahip Zenbook 14 OLED (UX3405) de dikkat çekenler arasaında yer aldı. Model, boyutları ve performansıyla yeni teknolojileri bir arada toplayan bir model olarak öne çıkıyor.

CORE ULTRA 9 İŞLEMCİ

Zenbook 14 OLED, 75 Wh pili kullanarak her anı yakalayabilir, en üst düzey Intel Core Ultra 9 işlemci ve Intel Arc grafik ile verimliliklerini artırabilir ve iki Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1 (TMDS) ve 3,5 mm ses jakı dahil olmak üzere tüm temel I/O bağlantı noktalarına sahip

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Modelde, 3K ASUS Lumina OLED 120 Hz dokunmatik ekran, yüz tanıma, gizlilik için fiziksel deklanşöre sahip bir FHD IR kamera ve yeni sessiz ASUS ErgoSense klavye bulunuyor.

Yeni tasarım, dizüstü bilgisayar ve ambalajı için kapsamlı geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı ile daha iyi sürdürülebilirlik sunuyor ve ABD askeri sınıfı dayanıklılık testi, cihazın hizmet ömrünü en üst düzeye çıkarıyor.

1,2 KG AĞIRLIK

Zenbook 14 OLED, şık, hafif ve sağlam tamamen metal tasarımı ve geliştirilmiş 75 Wh pil ömrü ile tavizsiz mobilite sunuyor. Sadece 14,9 mm inceliğinde ve sadece 1,2 kg ağırlığındaki zarif kasa, önceki nesle göre yaklaşık yüzde 10 daha kompakt.

Özel olarak tasarlanmış pil önceki modellere göre %20'ye kadar daha fazla şarj döngüsünü destekleyerek kullanıcının yatırımını koruyor ve dizüstü bilgisayarın ömrünü en üst düzeye çıkarmaya yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra, 15 saate kadar fişe takılı olmadan çalışma imkanı sunuyor. USB-C Kolay Şarj, herhangi bir uygun USB-C adaptöründen, elektrik prizinden veya güç bankasından şarj etmeyi sağlıyor

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YAPAY ZEKA DESTEKLİ

Zenbook 14 OLED, yerleşik Intel Arc grafiklere sahip üst düzey yapay zeka destekli Intel Core Ultra işlemcilere sahip bir Intel Evo Edition dizüstü bilgisayar olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Intel Core Ultra işlemciler, yapay zeka deneyimlerinin kilidini açmaya yardımcı olmak, sürükleyici grafiklerde bir sonraki seviyeyi sunmak ve yüksek performanslı düşük güçlü işlemeyi etkinleştirmek için özel bir motor içeriyor.

Dizüstü bilgisayarın ultra hızlı 1 TB'a kadar SSD depolama alanı, 32 GB RAM ve WiFi 6E (802.11ax) ile birleştiğinde, kullanıcıların nerede olurlarsa olsunlar daha az bekleyecekleri ve daha hızlı çalışabilecekleri anlamına geliyor.

3K (2880x1800) ASUS Lumina OLED 120 Hz ekran, 600 nit'e kadar parlaklığı, web dostu 16:10 en-boy oranı ve %87 ekran-gövde oranıyla her anı inanılmaz hale getiriyor. Uyarlanabilir senkronizasyon, her zaman akıcı görseller için yenileme hızını otomatik olarak ayarlıyor.

Ultra kompakt form faktörüne rağmen Zenbook 14 OLED, iki Thunderbolt 4 bağlantı noktası, USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1 (TMDS) ve kullanışlı bir 3,5 mm ses jakı dahil olmak üzere kapsamlı bir tam boyutlu yüksek hızlı G / Ç bağlantı noktası seti içeriyor; böylece kullanıcıların yanlarında dongle veya adaptör taşımasına gerek kalmıyor.

YÜZDE 100 GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR AMBALAJLAR

Bu cihaz, malzeme kullanımı ve üretimden montaj, kullanım ve kullanım ömrünün sonuna kadar tüm ürün yaşam döngüsü boyunca çevresel etkisini en aza indirmeyi amaçlıyor. Yüzde 50'ye varan oranda tüketici sonrası geri dönüştürülmüş (PCR) malzemeler kullanarak ve %100 geri dönüştürülebilir çevreye duyarlı ambalajlar tasarlayarak karbon ayak izini azalttık. Zenbook 14 OLED ayrıca ENERGY STAR güç verimliliği standardını %50 oranında aşıyor.

Dizüstü bilgisayarın ömrünü en üst düzeye çıkarmak ve dolayısıyla sürdürülebilirliği artırmak için sıkı bir test rejimi altında ABD askeri sınıfı testler olağanüstü dayanıklılık sağlıyor.

ASUS ZenBook 14 OLED (UX3405) ilk etapta Intel i5 işlemcisiyle birlikte 41.499 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Önümüzdeki günlerde son nesil Intel işlemcili versiyonları da Türkiye’de satışa sunulacak.