Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        BIST 100 7.860,88 %0,20
        DOLAR 28,5215 %0,18
        EURO 30,5947 %0,24
        ALTIN 1.787,42 %0,22
        FAİZ 41,69 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 20,59 %-0,23
        BITCOIN 36.722,00 %3,17
        GBP/TRY 35,0359 %0,14
        EUR/USD 1,0702 %-0,07
        BRENT 79,70 %0,20
        ÇEYREK ALTIN 2.922,43 %0,22
        Haberler Ekonomi Para Yapay zekâ piyasayı alt edebilir mi? - Para Haberleri

        Yapay zekâ piyasayı alt edebilir mi?

        Mükemmel bir para kazanma makinesi arayışındaki hedge fonlar bunun beklediklerinden daha zor olduğunu fark ediyor. Bloomberg Businessweek Türkiye'nin haberi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 07:51 Güncelleme: 09.11.2023 - 07:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yapay zekâ piyasayı alt edebilir mi?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Volen Group, veri bilimi alanında en iyi zekalardan bazılarına sahip. Hedge fonun kurucu ortağı ve CEO’su, eski bir nükleer fizikçi olmanın yanı sıra aynı zamanda internet dünyasının öncü isimlerinden biri. Merkezini stratejik bir biçimde Berkeley’de dünya çapında bir makine öğrenimi merkezine yakın şekilde konumlandıran firma, böylece yapay zekâ alanındaki en son gelişmelere erişim sağlayabiliyor.

        Şirket, yönettiği 5 milyar dolarlık varlıkla piyasayı nasıl alt edeceğini kendi kendine öğrenen bir yapay zekâ geliştirmeye çalışan fonlardan biri olarak biliniyor. Volen CEO’su, teknolojinin, Hollywood, sağlık hizmetleri ve diğer birçok sektörü tehdit etmeye başladığını ayrıca bu yılın hisse senedi rallisini başlatmasıyla birlikte birilerinin bu hedefe ulaşmasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.

        REKLAM

        CERN nükleer araştırma laboratuvarının deneyimli isimlerinden Michael Kharitonov yaşanan gelişmeleri, “Bu yaklaşımın daha verimli olduğu bir alandan diğerine kanıtlanıyor. Finans kendi zorluklarına sahip, ancak zaman içinde bu zorluklar aşılabilir” diyor. Şu ana dek böyle bir başarı elde edilemedi. Yatırımcıların yapay zekâ alanına para dökmesinin “ironik” olarak tanımlanması, teknolojinin yıllardır yatırımcılık işini çözmekte zorlanıyor olmasından ileri geliyor.

        Makineler karmaşık piyasalarda şaşkına dönebiliyor ve değişken trendler karşısında hazırlıksız yakalanabiliyor. Ve finans, şaşırtıcı bir şekilde bu teknolojinin diğer alanlarda temelini oluşturan veri okyanusundan yoksun olabilir.

        Yapay zekâ kullanan 12 fonu izleyen Eurekahedge Endeksi, son beş yıl için genel hedge fon endeksini yaklaşık 14 puan geride bıraktı. Küçük ölçekli yapay zekâ fonlarının getirilerini izleyen bir varlık yönetim firması olan Plexus Investments’e göre; bunların sadece yüzde 45’i kendilerini karşılaştırdıkları göstergelerden daha iyi bir performans gösteriyor.

        Bu durum, yapay zekânın diğer alanlarda yerini sarsmasını izleyen herkes için hayal kırıklığı gibi görünse de insanların hisse senedi performanslarından o kadar da farklı değil. Plexus Kıdemli Analisti Andreas Vogel, yapay zekâ performansıyla ilgili, “Bugün yapay zekâ ve makine öğrenme, geleneksel portföy yöneticileriyle yarışabilir durumda” diyor. Diğer bir deyişle maliyetli portföy yöneticilerini işe almanıza gerek yok, bir bilgisayar size benzer sonuçlar verebilir.

        Yapay zekâyı savunanlar, piyasayı alt etmeyi değil sadece hafif bir avantaj elde etmeyi amaçladıklarını söylüyorlar ancak bu avantaj Wall Street’te milyarlar kazandırabilir. Uç taraflarda yer almak yerine sürekli olarak baz senaryoda kalmayı hedefleyen bu yaklaşım, piyasaların ‘Moneyball’ı olarak nitelenebilir.

        Kharitonov bu stratejiyi, “Finans piyasalarında yüzde 50’lik kısımdan sadece biraz daha iyi performans göstermek sizi çok başarılı yapabilir” şeklinde açıklıyor.

        Haberin devamı Bloomberg Businessweek Türkiye'de!

        Dünyanın en saygın ekonomi dergilerinden Bloomberg Businessweek artık Bloomberg HT ekibi tarafından hazırlanan içerikleriyle Türkiye’de! Türkiye ve küresel piyasalarda tüm olup bitenler, hisse senedinden para politikasına hiçbir yerde bulamayacağınız analizler, içerikler ve iş dünyası temsilcileriyle özel röportajlarla Bloomberg Businessweek Türkiye, e-dergi formatı ve yenilenen içeriğiyle yayında! 7 gün ücretsiz abone olarak tüm içeriklere erişmek için tıklayınız.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        G.Saray, Bayern'i elinden kaçırdı!
        G.Saray, Bayern'i elinden kaçırdı!
        Askere giden işçinin tazminat hakkı
        Askere giden işçinin tazminat hakkı
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        "Hakem büyük hata yaptı"
        "Hakem büyük hata yaptı"
        Cansız bedeni bazanın altında bulundu
        Cansız bedeni bazanın altında bulundu
        Manchester United'a büyük şok!
        Manchester United'a büyük şok!
        Ölümcül darbeye müebbet hapis istemi
        Ölümcül darbeye müebbet hapis istemi
        Hayalini açıkladı!
        Hayalini açıkladı!
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, vatandaşlık alan Suriyeli sayısını açıkladı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, vatandaşlık alan Suriyeli sayısını açıkladı
        "Makul kayıp"
        "Makul kayıp"
        Bursa'da feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Bursa'da feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        "Galatasaray üzülmeyi hak etti"
        "Galatasaray üzülmeyi hak etti"
        İşte MASAK raporunun detayları!
        İşte MASAK raporunun detayları!
        "Sinema bitmez"
        "Sinema bitmez"
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Engin Polat'ın yeni ifadesi ortaya çıktı
        Engin Polat'ın yeni ifadesi ortaya çıktı
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        CHP'de devir teslim töreni
        CHP'de devir teslim töreni
        Habertürk Anasayfa