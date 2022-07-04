Yeni şarkısını ilk kez seslendirdi

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Yalın, yeni şarkısı "O Yaz Bu Yaz"dan sözleri ilk kez seslendirdi. Yalın, 8 Temmuz'da tüm müzik platformlarda yerini almadan önce sosyal medya hesabından her pazar yayınladığı '#bupazarınşarkısı' serisinde yeni şarkısının bir kısmını paylaştı.

Söz ve müziği kendisine, düzenlemesi Ozan Çolakoğlu'na ait olan "O Yaz Bu Yaz" şarkısıyla Yalın, romantik sesi, iyi hissettiren melodileri, içimizi kıpır kıpır yapan enerjik tınılarıyla bu yaz da dinleyicilerinin kalplerini fethetmeye hazırlanıyor.

Yalın'ın yeni şarkısı "O Yaz Bu Yaz", 8 Temmuz'da tüm dijital müzik platformlarda yerini alacak.