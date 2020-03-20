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Şarkıcı Yalın, Instagram üzerinden canlı olarak verdiği mini konserlerine devam etti. Geçtiğimiz akşam 2'nci konserini veren Yalın'ın izleyenlerine bir de sürprizi vardı.

SÜRPRİZ DÜET

Yalın, yakın arkadaşı Sıla ile dijital bir düet gerçekleştirdi. İki sanatçı, 'Dön Demeyi Unuttum' ve 'Yan Benimle' şarkılarını birlikte söyledi.

"BANA DA MORAL OLDU"

Anlık 182 bin kişinin izlediği, toplamda 462 bin kişinin katıldığı rekor yayının sonunda Sıla, şunları söyledi:

Bana da moral oldu. Yaşadıklarımız, dışarısı, ailelerimiz için endişeler, ülkece yaşadıklarımız, global olarak yaşananlar moralimizi aşağıya çekti biraz.

Ne kadar moralimizi yüksek tutmaya çalışsak da küçük kuyulara düştük zaman zaman ama seninle de konuşmuştuk. Sen de bana 'Bunu yap, iyi gelecek demiştin.' Ben de böyle bir yayın yapacağım. Gerçekten iyi geliyor.