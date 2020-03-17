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Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüsüne karşı kendini korumak için evde kalarak tedbir alan insanlara şarkıcı Yalın moral olmak için kolları sıvadı.

Şarkıcı, Instagram üzerinden vereceği mini konser ile eğlenceyi insanların evine taşıyacak. Yalın, müjdeli haberi şu ifadelerle verdi:

Hayalim bu fotoğraftaki gibi konser salonlarında kavuşup beraber şarkılar söylemekti. Ancak şu an durum bambaşka, hayaller ve umutlar bambaşka. Bu dönemi umarım sağlıkla ve çok fazla yıpranmadan atlatırız.

"İLK CANLI YAYINIMI YAPMAYA KARAR VERDİM"

Yoğun istek üzerine,dünyadan da harika örneklerin artmasıyla ben de instagramdan ilk canlı yayınımı yapmaya karar verdim! Bu gece 22:00 civarı sözleşelim. İstek şarkılarını lütfen yazın, elimden geldiğince çalıp söyleyeceğim.

Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü grup Coldplay, Amerikalı rapçi Lizzo gibi isimler de açtıkları canlı yayınlarla, hayranlarına moral vermişti.