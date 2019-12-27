Yalın: Barış içinde bir yıl olsun - Magazin haberleri

Ünlü müzisyen Yalın,geçtiğimiz akşam düzenlenen 'Chirstmas Market' yılbaşı etkinliğinde sahne aldı.

Yalın, 2004 yılında çıkardığı 'Ellerine Sağlık' albümünden 2019'un Aralık ayında dinleyicilerle buluşturduğu 'İstanbul' şarkısına kadar sevilen parçaları ile misafirlerine festival tadında bir gece yaşattı.

"BARIŞ İÇİNDE BİR YIL OLSUN"

Yalın, sahneden yeni yıl mesajı vermeyi de ihmal etmedi. Aşk şarkılarının efsane ismi, "2020 yılının ayrışmaların ve anlaşmazlıkların son bulduğu, barış içinde bir yıl olmasını" diledi.