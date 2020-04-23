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Şarkıcı Yalın, Instagram hesabı üzerinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir video paylaştı. Orkestra arkadaşlarıyla 'Cumhuriyet' şarkısını çalarken, evlerinden çektikleri videoları birleştiren Yalın, 23 Nisan'a özel bir klip hazırladı. Orkestra ekibinden çocuk sahibi olan müzisyenlerin çocukları da videoda babalarına eşlik etti.

"Çocukluğumuzun, belki de ömrün ilk kafiyesi; 23 Nisan! Neşe doluyor insan!" sözleri ile videoyu paylaşan Yalın, şu ifadeleri kullandı:

Her şeye rağmen neşemiz bol olsun! Tüm çocukların bayramını kutlarım, sizden kıymetlisi yok! Çok yaşayın çocuklar. Dünya üzerinde onlarla sahnede müzik yapıyor olmaktan daha mutlu oluğum bir yer, bir an yok! Ayrı düştüğüm ama uzak düşmediğim orkestra arkadaşlarıma teşekkürlerimle... Siz de söylüyor musunuz bizimle?Hepinize çocuk neşesi diliyorum. 23 Nisan’ımızın 100. yılı kutlu olsun.