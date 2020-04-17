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Şarkıcı Yalın, koronavirüs salgını nedeniyle gerekli izolasyon kurallarına uyarak tedbiri elden bırakmıyor.

Bu süreçte evlerine kapanan insanlara moral vermek için Instagram üzerinden konser veren şarkıcı, dün akşam ki canlı yayınında Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ekibini ağırladı.

"KİMSE UMUDUNU KAYBETMESİN"

Yalın'dan istek parçada bulunan sağlık çalışanları, "Halktan istediğimiz birazcık daha sabredip evde kalmaları. Biz umutluyuz, kimsenin umudunu kaybetmesini istemiyoruz" dedi.

"BU MÜCADELENİN ÖN CEPHESİNDE ONLAR VAR"

Yoğun bakım ekibine teşekkür eden Yalın da, o anları şu ifadeleri kullanarak paylaştı:

Türkiye'in her köşesinde verilen bu büyük mücadelenin ön cephesinde onlar var. Hepsine tüm kalbimle teşekkür ediyorum.

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