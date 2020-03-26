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Başarılı sanatçı Yalın, paylaştığı videoda bu akşam 22:00’da yapacağı Instagram canlı yayını için bir GSM markasıyla işbirliği yaptığını açıkladı.

Yalın, ayrıca bu gece yayın için kendisine ödenecek bedelin tümünü koronavirüsle mücadelede kullanılmak üzere Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne aktaracağını ifade etti.