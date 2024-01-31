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        Haberler Ekonomi Teknoloji Tubitak KUTUP 1001'de kabul gören proje için RTEÜ'lü bilim insanları Antarktika'ya yola çıktı - Teknoloji Haberleri

        Yağmurun başkentinden dünyanın en kurak yerine bilim seferi

        TÜBİTAK'ın 'KUTUP 1001' çağrısına sunulan projeleri desteklenmeye değer görülen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden (RTEÜ) Prof. Dr. Ertuğrul Ağırbaş ile Doç. Dr. Ülgen Aytan'ın da aralarında bulunduğu 23 kişilik heyet, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 8'inci Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde araştırmalarda bulunmak üzere Horseshoe Adası'na gitmek için yola çıktı. RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, "Neredeyse 2 milyon yıldır yağmur yağmayan, kurak bölgeleri olan bir kıtaya, yağmurun başkenti Rize'den Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden 2 bilim insanımız orada araştırma yapmaya gönderiyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 12:35 Güncelleme: 31.01.2024 - 12:51
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        Yağmurun başkentinden dünyanın en kurak yerine bilim seferi
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        RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. Ertuğrul Ağırbaş ile Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ülgen Aytan'ın geliştirdikleri projeler, TÜBİTAK tarafından desteklenen çalışmalar arasında yer aldı. RTEÜ'lü bilim insanları, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 8'incisi gerçekleştirilecek Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde araştırmalarda bulunmak üzere Türk Bilim Üssü'nün yer aldığı Antarktika'daki Horseshoe Adası'na gidecek heyete dahil edildi. İklim değişikliği ve fitoplanktonları HPLC cihazı ile inceleme fırsatı bulacak bilim insanları, mikroplastik kirliliğinin yanı sıra olası ekosistem risklerini de ortaya koymak için bilimsel araştırmalar yapacak.

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        DENEYLER YAPACAKLAR

        Prof. Dr. Ağırbaş, 'Fitoplankton Fonksiyonel Grup Oranlarının HPLC Pigment Analizi İle Belirlenmesi Kompozisyonu' projesi kapsamında denizel ortamda meydana gelebilecek değişiklikleri analiz ederek, kıtanın iklim değişikliğine ilişkin araştırmalar yapacak. Doç. Dr. Ülgen Aytan ise 'Antarktika Horseshoe Adasında Plastik Kirliliği, Kaynakları ve Risk Analizi' projesi ile kıtada plastik kirliliği ve olası ekosistem risklerini değerlendirecek. RTEÜ'lü bilim insanları, planlı bazı deneylerini de uygulama fırsatı elde edecek.

        AYDER KAMPI SONRASI BİLİM SEFERİ BAŞLADI

        Ada yolculuğu öncesi sefer hakkında bilgilendirilen Prof. Dr. Ertuğrul Ağırbaş ile Doç. Dr. Ülgen Aytan'ın da aralarında bulunduğu 20'si bilim insanı, toplam 23 kişilik heyet, soğuk hava koşullarında mücadele edebilmeleri için Ayder Yaylası'nda 2 günlük eğitim kampına girip, zorlu yolculuk için hazırlandı. Son olarak sağlık kontrolleri tamamlanan bilim insanları, Horseshoe Adası'na gitmek için İstanbul'dan yola çıktı. İlk önce Brezilya'nın Sao Paulo kentine gidecek olan bilim heyeti, 7 günlük gemi yolculuğun ardından Antarktika'daki Türk Bilim Üssü'ne ulaşacak. Bilim insanları, 14 bin 579 kilometre uzaklıkta varacakları Güney Kutbu'ndaki adada 4 hafta kalacak.

        'DÜNYANIN EN GİZEMLİ KITASI'

        RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, heyecanlı ve gururlu olduklarını belirterek, "Dünyanın en gizemli kıtası; Antarktika. Neredeyse 200 yıl öncesine kadar keşfedilmemiş bir kıtaydı. Neredeyse 2 milyon yıldır yağmur yağmayan, kurak bölgeleri olan bir kıtaya, yağmurun başkenti Rize'den Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden 2 bilim insanımız orada araştırma yapmaya gönderiyoruz. Çok ilginç bir kıta; Güney Kutbu'nun en güneyinde. Afrika Kıtası'nın yarı büyüklüğünde, tamamen buzullarla çevrili, neredeyse 2 bin metre kalınlığında zırh gibi kalınlığa sahip buzulları olan dünyanın en soğuk ve en kurak fırtınalı bölgesi. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 90 santigrat derecelerin ölçüldüğü, hiç yağmur almayan bir yer. 'Bilimsel araştırmaların yapılabileceği, muhteşem gizemli bir yer' diye düşünüyoruz. Bilim üssümüzün olduğu bölgede coğrafi ve biyolojik olmak üzere her türlü çeşitliliğini ortaya koymakla birlikte, planlanan deneyleri yapma şansları olacak. Üniversitemizden olan bilim insanları orada deneyleri yapıyor olacak. Bu çok heyecan ve gurur verici bir durum" dedi.

        'GURURLUYUZ, AZİMLİYİZ, GAYRETLİYİZ'

        Prof. Dr. Ağırbaş da "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında böyle bir organizasyonda yer almak, böyle bir bilimsel faaliyette boy göstermek; üniversitemiz ve fakültemiz adına bizim için kıvanç kaynağı. İkinci yüzyıla geçmişken orada olacağız ve çalışmalarımızı izletmek yönünde gayretler sarf edeceğiz. Yapacağımız ve elde edeceğimiz sonuçlar Cumhuriyetimize adanmış olacak. Gururluyuz, azimliyiz, gayretliyiz; eminim ki alnımızın akıyla gidip, döneceğiz" diye konuştu.

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